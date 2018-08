Vroege perenoogst door hitte 07 augustus 2018

Volgende week worden al de eerste peren geplukt in Haspengouw. Helaas is de oogst niet wat ervan werd verwacht. Alles zat nochtans mee voor een goede oogst. De nachtvorst viel mee en in het voorjaar viel voldoende regen, tot nu de hittegolf. "De appels en peren zullen kleiner zijn dan anders door de droogte en hitte. Het goede weer zorgt er bovendien voor dat de pluk sneller begint. Zelf begin ik vanaf 15 augustus", zegt Wilfried Vandepoel, lokale fruitteler. Experts vertellen wel dat de smaak van het fruit nog goed zou zijn. (DSS)