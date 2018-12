Vriend van escorte jaar naar cel na afpersing klant Birger Vandael

18 december 2018

14u55 0 Sint-Truiden Een 37-jarige Truienaar vliegt voor één jaar achter de tralies voor de afpersing van een klant van zijn partner, die actief was als escorte. Tussen 24 februari 2016 en 10 mei 2016 kwam hij zo in het bezit van een geldsom van 7.300 euro.

Volgens de benadeelde dreigde beklaagde ermee zijn afspraken met de escorte publiek te maken. Het slachtoffer durfde geen aangifte te doen, omdat hij bang was voor represailles van de dader. Daarom liet hij bedragen van onder meer 6.000 en 300 euro achter in Velm in een woonbeluik onder een dikke steen. Eerder was er in een stadspark ook al eens een bedrag van 1.000 euro uitgewisseld.

De onderzoekers stelden vast dat de plaats van de steen vlakbij de woning ligt van de broer van beklaagde. Vanuit de voortuin van zijn woning had hij zelfs zicht op de plek. Te veel om nog toeval te zijn, oordeelt de rechtbank. Telefonie-onderzoek bevestigd de vermoedens. 7.300 euro wordt verbeurd verklaard.