Vrachtwagen sleurt auto mee 31 januari 2018

02u53 0 Sint-Truiden Op de N80 Expressweg in Sint-Truiden is dinsdagnamiddag een auto in de flank gegrepen door een vrachtwagen. Brandweerzone Zuid West Limburg moest ter plaatse komen om de bestuurder te bevrijden.

Het ongeval gebeurde omstreeks 14.20 uur net aan het kruispunt in Ordingen. De wagen werd enkele meters meegesleurd door een aankomende tankwagen, toen de bestuurder de Expressweg Hasselt - Sint-Truiden overstak. De brandweerpost van Sint-Truiden snelde samen met een ambulance en een MUG-team ter plaatse. Samen konden ze het slachtoffer bevrijden. Hij werd uiteindelijk zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de truck was even in shock. (RTZ)