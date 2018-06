Vrachtwagen botst tegen brug aan Stayen 20 juni 2018

Op de N3 in Sint-Truiden is gisterenmiddag een vrachtwagen voor uitzonderlijk vervoer met zijn lading tegen de brug aan Stayen geknald. Het bovenste deel van de lading smakte tegen de betonnen brug.





Enkele brokstukken vlogen in het rond, en beschadigde ook een voorbij rijdende auto. Niemand raakte gelukkig gewond, maar brandweerzone Zuid West Limburg moest wel de aangereden brug komen inspecteren en de brokken opruimen. (RTZ)