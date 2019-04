Vorstschade loert om de hoek van de fruitteler Dirk Selis

11 april 2019

17u45 0 Sint-Truiden De Haspengouwse fruitboeren houden de komende dagen het weerbericht angstvallig in de gaten. De negatieve temperaturen kunnen opnieuw forse schade opleveren voor de geplaagde boeren, die het sinds de Ruslandboycot zwaar te verduren hebben.

“Algemeen raden wij de telers aan om het gras kort te maaien en de strook onder de bomen onkruidvrij te houden. Op deze manier kan door de dag meer warmte opgenomen worden, die dan ’s nachts kan afgegeven worden”, zegt Jef Vercammen, directeur Proeftuin pit- en steenfruit van PC Fruit. “Indien de bodem dan ook nog vochtig is kan dit enkele graden verschil geven. Kersentelers die een overkapping hebben tegen regen en barsten, wordt aangeraden om deze te sluiten. Hierdoor kan men ook een temperatuurwinst hebben. De beste manier om vorstschade bij appel en peer te voorkomen is beregenen, maar dit is voor de meeste telers niet mogelijk. Hiervoor heeft men 30m³ water per hectare per uur nodig. Door de ijsvorming blijft de temperatuur op 0 °C. Maar dan weer niet bij alle fruitsoorten. Bij kersen kan niet beregend worden. Naast beregening kan men ook werken met vuurpotten, frostguards of de frostbuster die men achter de tractor hangt en een bereik hebben van 8 à 10 ha. Er zijn ook een paar telers die een windmolen hebben staan, al of niet in combinatie met een verwarming. Of er vorstschade optreedt of niet hangt af van hoe diep de temperatuur daalt en de tijd dat de temperatuur onder nul is. Andere factoren die een rol spelen zijn het stadium waarin de bloemknop zich bevindt. Ook de sterke van de bloemknop speelt een grote rol. Na een jaar met een zeer hoge productie zoals in 2018 kunnen de bloemknoppen het jaar nadien zwakker zijn, waardoor ze sneller bevriezen.”

Annus horribilis

Fruitboer Theo Billen uit Ordingen gaat nog volop vuurpotten in zijn boomgaarden. “Weer een kostelijke grap. Zo’n vuurpot kost 10 euro en ik ga er minstens 200 moeten zetten en dan maar hopen dat het niet onder -2 gaat. Ik weet wel, de portefeuille van de boer ligt op zijn veld, maar aan alles komt een eind. In 2017 mislukte al een groot deel van mijn oogst zag mislukken door de nachtvorst van 19 april. Toen dook het kwik hier zes graden onder nul. We zitten diep in de miserie, weer een Annus horribilis zal er teveel aan zijn. Na de Russische boycot van 2014, de hagel van 2016, de vorstschade van 2017 en de droogte van 2018 hopen we op een seizoen zonder calamiteiten.” Fruitteler Piet Porey uit Kerkom volgt het advies van PC Fruit: “We moeten niet te snel panikeren. Ik ga mijn grasstroken kort maaien, maar voor de rest doe ik niets. Besparen is tegenwoordig ook een landbouwtechniek geworden. Weer eens geld gaan uitgeven, zie ik niet zitten.”