Vorig jaar kwamen ze het overtallig voedsel nog uit de vuilbakken stelen, vandaag verkoopt storemanager Jonas alles via To Good To Go-app. Dirk Selis

20 maart 2019

14u43 2 Sint-Truiden Medio december 2018 betrapte Jonas Mariën, storemanager Carrefour Market Brustem een viertal mannen toen die de containers buiten het gebouw aan het doorzoeken waren. De boeven bleven echter rustig verder zoeken, ook toen ze al betrapt waren. Eén van hen zwaaide zelfs met het mes naar de zaakvoerder. Dat zette Jonas aan het denken. Wat als er nu eens geen overtallig voedsel meer voorhanden is.

“Ik voer met Carrefour al langer strijd op vlak van duurzaamheid en kwaliteit” zegt Jonas Mariën. “Lokaal verantwoord en duurzaam ondernemen, dat is eigenlijk wat we doen. Noem ons dus gerust een “groene supermarkt”. Zo hebben we een uiterst milieuvriendelijke verwarmings - en koelinstallatie. We besteden steeds meer schapruimte aan lokale producten. We promoten bioproducten zonder pesticiden en antibiotica,waarmee we de plaatselijke producenten ondersteunen. Plastic gaat er zoveel als mogelijk uit. We vervingen als eerste retailer in de regio alle wegwerpplastiek zoals borden, bestek en rietjes door milieuvriendelijke alternatieven en vervangen weldra ook alle wegwerpzakjes aan de kassa’s. In de groenten & fruitafdeling gebruiken we de zopas lokaal geïntroduceerde papieren zakken of herbruikbare én uitwasbare zakjes” vertelt Jonas.

To Good To Go-netwerk

“Maar dat we zoveel voedingsmiddelen moesten weggooien, zat mij niet lekker. En dat ze het zelfs met geweld uit de containers kwamen halen, was al helemaal te gek voor woorden. Maar toen ontdekte ik de app, To Good To Go. De van oorsprong Deense startup startte een goed jaar geleden in ons land en stelt ons in staat goed voedsel dat anders weg zou moeten, toch nog te verkopen. Voor een derde van de prijs. Voor €3,99 krijg je een pakketje met minimale waarde van €12 dat bestaat uit een mix van producten die nog nog niet vervallen zijn. De klanten staan ervoor in de rij. Sinds we hiermee zijn gestart zijn we steeds binnen het uur uitverkocht en vermijden we zo dat er nog voedsel in de vuilbak belandt” besluit Jonas.