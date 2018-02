Voortvluchtige crimineel is verkrachter van 83-jarige vrouw MAN ZETTE VRIJDAG BINNENSTAD VAN SINT-TRUIDEN OP ZIJN KOP TOON ROYACKER & BIRGER VANDAEL

05 februari 2018

02u35 0 Sint-Truiden De binnenstad van Sint-Truiden werd afgelopen vrijdag opgeschrikt door een helse achtervolging. Een gezochte crimineel zette het immers op een lopen toen de politie plots aan zijn deur stond. Het blijkt dat het gaat om de man die vorig jaar in februari een 83-jarige vrouw bij haar thuis in Sint-Truiden verkrachtte. Het parket bevestigde de informatie en geeft aan dat tips nog steeds welkom zijn.

Door tuintjes, koeren en zelfs over daken liep vrijdag de achtervolging met de geseinde crimineel als muis en de politietroepen als kat. Buurtbewoners hadden even daarvoor gezien hoe een koppeltje zijn intrek aan het nemen was in een woning in de Stationsstraat in het centrum van Sint-Truiden.





Man geseind

De politie van aanpalende zone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) had lucht gekregen van het koppel dat zich hier wilde vestigen en de man bleek geseind te staan. Dus stonden de agenten van LRH en Sint-Truiden plots aan de deur.





Nadat de politie de buitendeur van het appartement openbrak en naar binnen stormde, troffen de agenten een vrouw aan. Zij werd meegenomen voor verhoor, maar de man bleek spoorloos. Tot buurvrouw Ingrid Grobben van Huis Nagels rond half vier een plof op haar binnenkoer hoorde. Ze trof de donkere man aan, die blijkbaar via het dak van de buren naar beneden was gesprongen en meteen zijn ontsnapping voortzette. "Toen hij hoorde dat er op mijn poort gebonkt werd, draaide hij zich meteen om. Hij rende weer langs mij, de andere richting uit. Tot mijn verbazing klauterde hij vlotjes in een lantaarnpaal en vervolgens over mijn omheining. Plots had ik door dat het de politie moest zijn die op mijn poort aan het bonken was", stelde Grobben. De politie ging achter de man aan, maar die was intussen al weer enkele meters verderop. Ook een helikopter en speurhonden slaagden er niet in om de man nog terug te vinden.





FAROEK

Het blijkt nu om dezelfde man te gaan als de persoon die in februari rond 19 uur aanbelde bij de woning van een bejaarde vrouw. Hij vroeg naar drank en drong toen ongevraagd het huis binnen en randde het slachtoffer aan. Zij belde achteraf de hulpdiensten en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. In het najaar getuigde ze anoniem in het opsporingsprogramma FAROEK. "Hij duwde me in mijn eigen zetel, waarop hij mijn kleren begon los te maken. Je wil niet weten hoe dat voelt. Ik probeerde nog tussen zijn benen te stampen, maar dat lukte me niet. Ik schreeuwde en tierde, maar het had geen zin. Met de gsm die vlakbij me lag, wilde ik de politie bellen, maar hij sloeg het toestel uit mijn handen", getuigde de oma met negen kinderen en vierendertig kleinkinderen toen.





Ook op het tijdstip van de uitzending was de man nog steeds onbekend.





De vrouw hield wel fysieke schade over aan de feiten, slapen en buitenkomen zou nooit meer hetzelfde zijn. "Ik bid elke avond in de hoop dat de politie hem pakt", liet ze toen verstaan. Ze moedigde iedereen aan om tips binnen te brengen over de dader, die een donkere baard en een donkere huidskleur had. "De man is nog steeds op de vlucht", klinkt het bij het Limburgse parket. Wie meer weet over de man of zijn verblijfplaats, mag altijd contact opnemen met de politie LRH.