Voortvluchtige crimineel is verkrachter uit stationsbuurt MAN ZETTE VRIJDAG BINNENSTAD VAN SINT-TRUIDEN OP ZIJN KOP TOON ROYACKER & BIRGER VANDAEL

05 februari 2018

02u35 200 Sint-Truiden De binnenstad van Sint-Truiden werd afgelopen vrijdag opgeschrikt door een helse achtervolging. Een gezochte crimineel zette het immers op een lopen toen de politie plots aan zijn deur stond. Het blijkt dat het gaat om de man die deze zomer een vrouw probeerde te verkrachten. De beelden werden vorige week verspreid door Faroek. Het parket bevestigde de informatie en geeft aan dat tips nog steeds welkom zijn.

Door tuintjes, koeren en zelfs over daken liep vrijdag de achtervolging met de geseinde crimineel als muis en de politietroepen als kat. Buurtbewoners hadden even daarvoor gezien hoe een koppeltje zijn intrek aan het nemen was in een woning in de Stationsstraat in het centrum van Sint-Truiden.

Man geseind

De politie van aanpalende zone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) had lucht gekregen van het koppel dat zich hier wilde vestigen en de man bleek geseind te staan. Dus stonden de agenten van LRH en Sint-Truiden plots aan de deur. Nadat de politie de buitendeur van het appartement openbrak en naar binnen stormde, troffen de agenten een vrouw aan. Zij werd meegenomen voor verhoor, maar de man bleek spoorloos.



Tot buurvrouw Ingrid Grobben van Huis Nagels rond half vier een plof op haar binnenkoer hoorde. Ze trof de donkere man aan, die blijkbaar via het dak van de buren naar beneden was gesprongen en meteen zijn ontsnapping voortzette. "Toen hij hoorde dat er op mijn poort gebonkt werd, draaide hij zich meteen om. Hij rende weer langs mij, de andere richting uit. Tot mijn verbazing klauterde hij vlotjes in een lantaarnpaal en vervolgens over mijn omheining. Plots had ik door dat het de politie moest zijn die op mijn poort aan het bonken was", stelde Grobben. De politie ging achter de man aan, maar die was intussen al weer enkele meters verderop. Ook een helikopter en speurhonden slaagden er niet in om de man nog terug te vinden.

FAROEK

Het blijkt nu om dezelfde man te gaan als de persoon die in het programma FAROEK getoond werd omdat hij deze zomer een jonge vrouw probeerde te verkrachten. De man had op zaterdag 26 augustus een vrouw leren kennen op café. Zij wou met de bus naar huis gaan en hij vroeg om een stukje mee te wandelen. Toen probeerde hij haar te kussen, duwde hij haar op de grond en werd hij agressief. "Hij greep mijn keel vast, zodanig dat ik niet kon bewegen, ik schreeuwde om hulp", aldus het slachtoffer.



Een getuige zag alles gebeuren en alarmeerde de politie. Er werden beelden uit de bar en een frituur gevonden waarop de man te zien is. Hij heeft kort zwart haar, dat opgeschoren is aan de zijkanten. Hij heeft een stoppelbaard en is 1 meter 65. De man is tussen de 25 en 30 jaar en zou van Marokkaanse afkomst zijn. Hij spreekt Nederlands met een Antwerps accent. "De man is nog steeds op de vlucht", klinkt het bij het Limburgse parket.



Wie meer weet over de man of zijn verblijfplaats, mag altijd contact opnemen met de politie LRH.