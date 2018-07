Voorstel om kerk om te toveren tot markthal 26 juli 2018

02u46 0 Sint-Truiden De barokke Minderbroederskerk sluit volgend jaar haar deuren. Een pater en een politicus komen samen met een opmerkelijk voorstel om er de zaterdagmarkt in te laten doorgaan.

In april 2019 zal de barokke Minderbroederskerk de deuren moeten sluiten. Het is een van de twaalf Truiense niet-prioritaire kerken, en de beslissing stond al een tijdje vast, de kerk moet dicht voor misvieringen. Het stadsbestuur is momenteel op zoek naar een herbestemming. Nu komt Pater Frans, de laatste Minderbroeder die de deur achter zich zal dichttrekken, zelf met een voorstel. Samen met Luc Withofs (Open Vld), die naar een zitje in de gemeenteraad dingt, wil hij van de Minderbroederskerk een overdekte markthal maken, naar het voorbeeld van de beroemde Mercat de la Boqueria in Barcelona. Dat zou meteen de eerste overdekte markthal in een voormalig kerkgebouw in België zijn. "De Truiense winters zijn koud en nat, een overdekte hal om naar de zaterdagmarkt te gaan, is dan ook geen overbodige luxe. Bovendien willen we er een grote tafel installeren waaraan elke dag een warme maaltijd wordt geserveerd voor mensen die het minder breed hebben. Het zou hartverwarmend zijn, dat op die manier de kerk naar de geest van Sint-Franciscus een tweede leven krijgt", zo stellen Pater Frans en de politicus in spe Luc Withofs.





(DSS)