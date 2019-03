Vooronderzoek nieuw stadskantoor ‘Huis van de Truienaar’ op Minderbroedersite gestart Dirk Selis

21 maart 2019

16u59 0 Sint-Truiden De Truiense Minderbroeders hebben dinsdag hun laatste mis uitgezongen. Vandaag maakte het Truiense stadsbestuur bekend dat ze gestart zijn met het vooronderzoek van de Minderbroerdersite dat herbestemd zal worden als het ‘Huis van de Truienaar’, het nieuwe stadskantoor.

“Het Autonoom Gemeentebedrijf voor de Ontwikkeling van Sint-Truiden (AGOST) heeft ondertussen een externe consulent aangesteld. Deze persoon werkt momenteel aan een vooronderzoek over de herbestemming van de Minderbroederssite tot het Huis van de Truienaar, de naam van het nieuwe stadskantoor. Die site zal alleszins een dienstverlenende en culturele functie krijgen, conform het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de binnenstad en het gedachtegoed van de Franciscanen, de voormalige bewoners. Uit het vooronderzoek moet onder meer blijken hoe de beschikbare ruimte het best kan ingezet worden om de dienstverlening naar inwoners en bezoekers op een moderne, ecologisch verantwoorde en laagdrempelige wijze te organiseren. Op die manier moet duidelijk worden welke infrastructurele aanpassingen en investeringen nodig zijn “ zegt burgemeester Veerle Heeren (CD&V).

Kerkenplan

“Het kerkenbeleidsplan duidde 10 prioritaire en 12 niet-prioritaire kerken aan. Voor die laatste kerken wordt gezocht naar mogelijkheden voor her- en nevenbestemming. Eén van de niet-prioritaire kerken – m.n. de kerk Onze-Lieve-Vrouw van Fatima in de Halmaalwijk – werd intussen herbestemd tot een lokaal dienstencentrum. Het huidige stadsbestuur ambieert ook her- en nevenbestemmingen voor de overige niet-prioritaire kerkgebouwen waarvan de stad eigenaar is. Innovatieve startups, huisvesting voor jeugdverenigingen, studeerruimtes, horeca en kunstateliers behoren tot de mogelijkheden, zoals te lezen is in het beleidsakkoord van deze bestuursploeg. Deze passage uit het beleidsakkoord is overigens gebaseerd op een studie van de Universiteit Hasselt, waarin mogelijke her- en nevenbestemmingen van de niet-prioritaire kerkgebouwen in Sint-Truiden zijn onderzocht. Hoe dan ook is het op dit moment van de legislatuur – die nog geen drie maanden oud is – nog te vroeg om op dit alles concrete termijnen te kleven” klinkt het bij het stadsbestuur.