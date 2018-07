Voor mij een hondenijsje met aardbeismaak, aub 07 juli 2018

De hitte van de afgelopen dagen is niet alleen loodzwaar voor ons, maar ook - en zo mogelijk zelfs zwaarder - voor dieren. Gedeputeerde van Dierenwelzijn Ludwig Vandenhove had dan ook toen een verfrissende versnapering bij zich toen hij gisteren het dierenasiel van Sint- Truiden bezocht. In de vorm van een hondenpoot, met aardbeismaak. Vandenhove greep het bezoek aan om het hitteplan van de provincie voor dieren bekend te maken. Het bevat handige en eenvoudige tips waarmee diereneigenaars hun beesten de nodige verfrissing kunnen bieden. "Maak een handdoek nat en steek die enkele uren in de diepvriezer. Honden vinden het heerlijk om hierop af te koelen", klonk het onder meer. Meer info: www.limburg.be/hitteplandieren.