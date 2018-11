Voogd Pascy Monette: “Marie stelt het heel goed” Dirk Selis & Birger Vandael

05 november 2018

16u10 0 Sint-Truiden Bij een Truiense vondeling wordt wettelijk OCMW-voorzitter Pascy Monette (Open Vld) automatisch de voogd. “Ik volg het wel en wee van het meisje op de voet en weet dat ze het zeer goed stelt”, laat hij weten.

Als voogd moet de OCMW-voorzitter zich ontfermen over de toekomst van Marie. Vandaag worstelt hij nog steeds met gemengde gevoelens. “Als mens keur je niet goed dat een moeder haar kind achterlaat. Maar we kennen de omstandigheden ondertussen, ik zie hier veel mensen passeren die de druk van onze maatschappij niet aankunnen en er een boeltje van maken. Zo’n mensen moet je professioneel laten helpen, niet in de gevangenis opsluiten. Maar goed, het is aan de rechter om te oordelen. Uiteindelijk verdient iedereen een tweede kans en ik hoop dat ooit moeder en kind terug samen kunnen zijn.”

Vondelingenschuif

“Ons nieuwe zorgbedrijf heeft alleszins de eerste stappen gezet om een Limburgse vondelingenschuif te installeren. Ik waardeer de manier waarop de vzw Moeders voor Moeders het in Antwerpen aanpakt. Ik denk dat we in samenwerking met de Limburgse ziekenhuizen, verschillende OCMW’s , Zorgbedrijven en Justitie er moeten voor zorgen dat dit in Limburg ook mogelijk wordt. Dit geval is bewijs genoeg dat hier wel degelijk nood aan is.” zegt OCMW-voorzitter Pascy Monette.

De pleegouders van het meisje wensen niet te reageren.