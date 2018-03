Voertuigbrand 31 maart 2018

03u20 0

In de Kerkstraat in Landen is gisteren rond 9.30 een auto volledig uitgebrand. De bestuurder en zijn passagier uit Sint-Truiden merkten dat er rook uit het dashboard kwam, waarop ze de auto aan de kant zetten. Ze konden op tijd vluchten, maar de auto vatte vuur. De brandweer kwam snel ter plaatse, maar kon niet vermijden dat de Opel Astra volledig uitbrandde. Twee aanpalende woningen liepen schade op door de hitte. (KBG)