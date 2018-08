Vluchtelingen zetten stap in ondernemerschap EERST ONSTNAPT AAN OORLOG, NU ZELFSTANDIGE IN LIMBURG DIRK SELIS

13 augustus 2018

02u33 0 Sint-Truiden Of ze nu uit Kosovo, het zuidwesten van Irak of de Arabische Republiek Syrië komen. Eén ding hebben deze mensen met elkaar gemeen. Ze willen het hier in België als ondernemer helemaal maken.

Duizend bommen en granaten had Samer Dedi op zijn 22e al horen ontploffen in de stad Al Hillah Babil in het zuidwesten van Irak. In 2003 werd er tijdens de Tweede Golfoorlog hevig gevochten. Samer had er genoeg van en besloot veiligere oorden op te zoeken. Via mensensmokkelaars zocht en vond hij een turbulente weg naar België waar hij zich in 2005 aan de Dienst Vreemdelingenzaken aanmeldde. Samer werkte keihard, leerde Nederlands, volgende een cursus Bedrijfsbeheer in het PVCO in Hasselt en opende in april zijn eigen kapperszaak in de Stationsstraat van Sint-Truiden. Eén gouden raad van de profeet Mohammed wil Samer aan iedereen meegeven: "Waar je ook ter wereld gaat, na 40 dagen moet je jezelf aanpassen, anders bolt het niet."





Verschrikkelijke reis

De familie Berischa ontvluchtte in 1997 hun stadje tussen Pristina en Skopje, de Kosovocrisis stond op de vooravond van haar brandpunt. "We waren alles kwijt toen we na een verschrikkelijke reis in Sint-Truiden aankwamen. We deden wat we maar konden om het hier te maken, goed studeren op school, de taal leren, ons aanpassen aan de Truienaren en van het moment dat we konden werken, zijn we niet meer gestopt. Met ons geld dat we verdient hadden in de horeca zijn we een taxibedrijf begonnen, daarna een restaurant en nu runnen we een prachtig hotel in het centrum van de stad die ons zoveel kansen heeft gegeven. Truienaren dragen hun hart op de juiste plaats. Als ze zien dat je moeite doet, sluiten ze jou in hun armen", zegt een dankbare Billy Berischa (28).





Vlakbij het station van Leopoldsburg namen Mohamed Joukhadar en zijn vrouw, Sevim Nabghali, in oktober 2017 de in 't Kamp wereldbekende frituur Swa over. Mohamed en Sevim kwamen in 2013 met hun drie kinderen vanuit Syrië naar België. De situatie in hun thuisland werd na zo veel jaren oorlog onhoudbaar en ze verkregen van de Belgische staat een visum om naar hier te verhuizen, met het plan een eigen zaak te starten.





De bedoeling was, en is nog steeds, om ook in België een reisbureau op te zetten. Wegens te veel administratieve rompslomp heeft dat plan een beetje vertraging opgelopen, maar is ze zeker niet van de baan. Ondertussen hebben deze enthousiaste ondernemers zich in de horeca gesmeten en hebben ze zelfs al een prijs gewonnen voor beste frituur van 't Kamp. Sinds kort werd frituur Swa uitgebreid met ijssalon Swa, te vinden op dezelfde locatie. Ook doen ze aan import van Syrische desserts, veelal op basis van pistachenoten. Deze zoetigheden worden erg gesmaakt door de Belgen.





Unizo tevreden

Unizo juicht deze nieuwkomers toe. "Als Unizo denk ik dat we dit fenomeen alleen maar heel positief kunnen benaderen: een zeer goede vorm van integratie voor de mensen zelf, maar ook een voorbeeldfunctie voor hun gemeenschap. Als deze mensen dit initiatief aan de dag leggen, wil het toch wel zeggen dat ze zich volledig willen integreren in onze samenleving, wat uiteindelijk het doel moet zijn", zegt Truiens Unizo-voorzitter Werner Berebrouckx.