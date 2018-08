Villa Rosazaak escaleert NIEUWE GETUIGENISSEN OVER FYSIEK GEWELD TEGENOVER BEJAARDEN DIRK SELIS

14 augustus 2018

02u44 0 Sint-Truiden Vandaag stappen 1 huidig werknemer en 1 oud-werknemer van rusthuis Villa Rosa naar de politie van Sint-Truiden om getuigenissen af te leggen over feiten van fysiek geweld. Dat zegt Gunther Leenen van Sterk. "Het gaat over het bespuwen van de dementerende bejaarden in hun aangezicht, hen dwingen in hun eigen ontlasting te zitten, hen herhaaldelijk slaan en het afpakken van hun waarschuwingsbelletje."

"Deze mensen kunnen niet langer zwijgen over de feiten die zij hebben zien gebeuren", zegt Leenen. "Het fysiek geweld tegen dementerende bejaarden was al anderhalf jaar aan de gang." De nieuwe feiten zullen worden toegevoegd aan het lopende gerechtelijk onderzoek.





Vorige maand raakte het nieuws bekend dat vier vrouwelijke zorgverleners ongepaste en vernederende foto's zouden gemaakt hebben van bewoners met dementie in het woonzorgcentrum Villa Rosa in Sint-Truiden. Het Belang van Limburg berichtte dat de vier vrouwen het beeldmateriaal postten in een besloten Messengergroep waarin nog twee andere vrouwen zaten. Toen dat aan het licht kwam, werd het viertal op het matje geroepen en kregen ze, alsnog volgens diezelfde krant, van OCMW-voorzitter Pascy Monette de keuze: ontslag nemen of de zaak zou naar de politie gaan. De besloten Messengergroep en de beelden zouden intussen gewist zijn. In de week van 18 mei hebben de vier vrouwen zelf ontslag genomen. Het was Gunther Leenen van de nieuwe politie partij Sterk die de zaken aan het licht bracht.





Gezien de ernst van de vermeende feiten is het parket van Limburg een onderzoek gestart naar aanleiding van de klacht over mogelijke ongepaste foto's van bewoners met dementie in het Truiense woonzorgcentrum Villa Rosa. Ook het Agentschap Zorg en Gezondheid had een inspectie bevolen. Het college van burgemeester en schepenen was op 15 juni al op de hoogte dat dit verhaal circuleerde, dat blijkt uit de notulen.





Onderzoek

Het Agentschap Zorg en Gezondheid is nu de eerste instantie die voorlopig klaarheid in de zaak brengt. "Naar aanleiding van de berichtgeving heeft Zorginspectie Vlaanderen op 20 juli 2018 een bezoek gebracht aan het Woonzorgcentrum Villa Rosa. Zorginspectie heeft de verklaring van de directie genoteerd dat ze geen bewijs hebben van grensoverschrijdend gedrag ten overstaande van bewoners en/of familieleden door ex-personeelsleden van het woonzorgcentrum. Momenteel loopt er nog een gerechtelijk onderzoek waarvan de voorziening verklaard heeft volop haar medewerking te verlenen", zo zegt Carmen De Rudder, Communicatieverantwoordelijke van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.