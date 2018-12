Villa Rosa-affaire is géén fake news Mensonterende foto’s van bejaarden zitten in gerechtelijk dossier Dirk Selis

19 december 2018

22u15 0 Sint-Truiden Het schokkende verhaal van vier verzorgsters die in het Truiense woonzorgcentrum Villa Rosa seksueel vernederende foto’s van demente bejaarden gemaakt en gedeeld zouden hebben, blijkt helaas te kloppen. Meester Robby Loos, advocaat van de kleinzoon van een inmiddels overleden bewoonster, kon het gerechtelijk dossier inkijken en bevestigt de “onregelmatigheden” die zijn cliënt eerder al in onze krant aangeklaagd had.

Het verhaal kwam midden juli van dit jaar naar buiten. In het woonzorgcentrum Villa Rosa zouden vier verzorgsters seksueel vernederende beelden van demente bejaarden gemaakt hebben, en die ook gedeeld hebben via Messenger. Gunther Leenen, kleinzoon van een inmiddels overleden bewoonster, diende daarop klacht in bij de politie. Er volgde een gerechtelijk onderzoek, waarna het oorverdovend stil werd. Maar nu bevestigt meester Robby Loos, die het gerechtelijk dossier kon inkijken, dat de “onregelmatigheden” die zijn cliënt aankaartte, daadwerkelijk in dat dossier zitten.

“Het gaat om het bespotten en hardhandig aanpakken van senioren”, zei Leenen op 14 augustus in onze krant. “Ze werden gedwongen om in hun eigen ontlasting te zitten en hun alarmbelletje werd afgepakt. Ook verspreidden ze seksueel vernederende foto’s van dementerende patiënten. Het fysiek geweld tegen deze kwetsbare groep ouderen was al anderhalf jaar bezig.” Maar daarna werd het stil rond de affaire en heel wat mensen vroegen zich af of er überhaupt wel iets van aan was.

Beelden bestaan wel

De vier verzorgsters, die inmiddels ontslag namen, postten het beeldmateriaal in een besloten Messengergroep waar nog twee andere vrouwen toegang tot hadden. Die laatsten zouden, toen de inhoud van die groep te gortig werd, de beelden overgedragen hebben aan hun diensthoofd. Lange tijd werd vermoed dat die beelden en conversaties intussen gewist waren of zelfs nooit bestaan hadden. Tot meester Loos het dossier deze week kon inkijken.

Onregelmatigheden

Meester Loos reageert nu formeel via een persbericht: “Ik kan bevestigen dat er in augustus 2018 klacht met burgerlijke partijstelling werd ingediend bij de onderzoeksrechter, naar aanleiding van de feiten die zich mogelijk in het WZC Villa Rosa te Sint-Truiden hebben voorgedaan. Het gerechtelijk onderzoek is momenteel lopende en de eerste onderzoeksresultaten bevestigen dat er inderdaad onregelmatigheden geweest zijn. Omwille van het geheim van het onderzoek zullen noch mijn cliënt, noch ikzelf enige inhoudelijke vraag over het onderzoek beantwoorden.”

Dorien Vanderheyden, woordvoerder van het Parket Limburg, bevestigt dat het gerechtelijk onderzoek lopende is, en kan voorlopig niets over de inhoud kwijt.