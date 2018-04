Vijvers aan kasteel Nieuwenhoven krijgen facelift 12 april 2018

Rond het kasteel Nieuwenhoven liggen drie vijvers die belangrijk zijn voor de waterhuishouding en een belangrijke natuurwaarde hebben. Herstelwerken dringen zich echter op.





Gisteren werd door gedeputeerde van Leefmilieu en voorzitter van het Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren Ludwig Vandenhove het startschot gegeven van de werken, die 60.000 euro kosten.





"Dijken brokkelen af omdat er bomen op staan", legde hij uit. "Het op- en aflaten van het water in de vijvers gebeurt niet zoals het hoort." In eerste instantie worden twee van de drie vijvers aangepakt.





Het water heeft men in de Kelsbeek laten lopen. Een graafmachine heeft de vijvers tot op de bodem geschraapt. Ook wordt een deel van het riet weggehaald. "We kappen de bomen, vermalen de stronken en verstevigen de dijken met leemgrond", vertelde Joke Rymen van het Regionaal Landschap, de opdrachtgever van de werken.





De vijvers hebben een grote natuurwaarde door hun rijkdom aan waterplantenvegetatie. Ze behoren tot het Natura 2000- gebied Bossen en Kalkgraslanden van Hapengouw.





