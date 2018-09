Vierde editie Monumentenrun eindigt met glijpartij 05 september 2018

02u32 0 Sint-Truiden De vierde editie van Monumentenrun belooft de spectaculairste ooit te worden. Lopers passeren door weer heel wat nieuwe locaties, waar tal van verrassingen hen opwachten.

"Dit jaar glijden we de Monumentenrun uit. Dat Sint-Truiden ook een jarenlange kermistraditie heeft, willen we benadrukken door de 35 meter lange glijbaan aan het einde van de run te plaatsen. Deze kermisattractie zal op de Groenmarkt het sluitstuk vormen van de kidsrun en de 10 en de 5 kilometer. Een laatste inspanning wordt er gevraagd om even de attractie te beklimmen om dan in stijl het stijlvolle oude stadhuis in te glijden en zo de finish op de Grote Markt te bereiken. Een aparte belevenis die nog nooit gezien is, als je het ons vraagt", zegt schepen van Sport Carl Nijssens.





De Monumentenrun herdenkt het einde van de Eerste Wereldoorlog, exact honderd jaar geleden. Daarom lopen de deelnemers door het oorlogsmuseum en zal op het kerkhof een trompettist steeds opnieuw de 'Last Post' spelen.





Een echt bruin café mag natuurlijk niet ontbreken op de route. Zo zal 'De Boerebloos' een erehaag vormen en de lopers muzikaal naar binnen begeleiden door 't Café. Met de cafébaas is afgesproken dat hij een pintje klaarzet op de toog voor wie zich snel aan een goudgele verfrissing wil wagen. En het stopt niet. Het echte 'frietkot' hoort ook thuis in ons Vlaams erfgoed. Vandaar dat Frituur 't Park ook een passage is die de lopers een hapje zal aanbieden. Wie nog meer wil weten, komt zaterdag best eens kijken. (DSS)