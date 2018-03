Vier verdachten opgepakt na brandstichting Holy Cow 30 maart 2018

03u07 0 Sint-Truiden Het gerechtelijk onderzoek naar brandstichting en vandalisme op het kunstproject Holy Cow van Tom Herck kwam de laatste dagen in een stroomversnelling.

De politie heeft vier mannen opgepakt uit Franstalig België. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting op de Graethemkapel vorig jaar in Borgloon. De vier heren verschenen woensdag en gisteren voor de onderzoeksrechter.





Niemand werd aangehouden, waarna ze mochten beschikken. Kans bestaat wel dat ze nog steeds verdacht blijven, en zich later moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank. Kunstenaar Tom Herck reageert verbaasd. "Dit had ik niet meteen zien aankomen. Het is al zo lang geleden, maar blijkbaar is dat onderzoek toch serieus gevoerd." Herck haalde destijds nationale én internationale media met zijn werk na een protestactie van zo'n dertig conservatieve katholieken.





(MMM)