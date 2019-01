Vier mogelijke locaties voor testbaan Punch Powertrain CEO Cor van Otterloo “150 extra werknemers? Geen idee waar ze dat halen” Dirk Selis

29 januari 2019

De testbaan voor Punch Powertrain komt definitief naar Sint-Truiden. Meteen een garantie dat het bedrijf zich verder in Sint-Truiden verankert. Waar de testbaan in Sint-Truiden komt te liggen staat nog niet vast.

Punch Powertrain heeft nood aan een volwaardige testinfrastructuur. Punch gebruikt vandaag al een deel van de start- en landingsbaan van het vliegveld van Brustem, maar het transport van testwagens van en naar Brustem is tijdrovend en omslachtig. Het bedrijf streeft naar een permanente testinfrastructuur. De nood aan een zogenoemde kombaan, vergelijkbaar met het ovaal op de testbaan van Ford in Lommel. Op een perceel van 16,5 hectare plant Punch Powertrain naast een kombaan met een lengte van 1,5 kilometer en een breedte van 12 meter, kantoren, werkplaatsen en parkeergelegenheid voor op termijn 400 tot 500 testwagens. Omdat het hier vaak om geheime projecten gaat, moet het terrein goed worden afgeschermd.

Locatie nog niet zeker

Waar precies de testbaan zal komen is nog niet zeker. “Er worden momenteel vier locaties onderzocht: Domein Brustem, de Kapelstraat, het Binnengebied tussen Tongersesteenweg, Vliegveldlaan en Luikersteenweg en het gebied tussen de N80-Zepperenweg komen in aanmerking. Het bedrijf Punch Powertrain maakt deel uit van het smart network Automotive Sint Truiden, samen met de bedrijven VCST, Bosch en Tenneco. Het is een samenwerkingsplatform voor slimme fabrieken. Vanuit dit netwerk wordt medegebruik van de testfaciliteiten door de overige bedrijven in het smart netwerk nagestreefd” verduidelijkt gedeputeerde van Ruimtelijke Orgening van de provincie Limburg, Inge Moors (CD&V).

Verbaasd

CEO Cor van Otterloo van Punch Powertrain reageert verbaasd op de berichtgeving al zouden er 150 extra mensen worden aangenomen in het kader van de komst van de testbaan : “Ik ben momenteel op doorreis, en ik moet het dossier zelf nog goed instuderen. Ik ken op dit moment nog geen enkel detail. 150 extra werknemers? Geen idee, waar ze dat halen. Ik weet wel dat de provincie ook kijkt naar het aantrekken van andere bedrijven voor die testbaan.”

De publieke raadpleging loopt van 28 januari tot en met 28 maart. Gedurende die periode zullen de start en procesnota’s ter inzage liggen bij de afdeling Ruimtelijke Planning van de provincie Limburg en bij de dienst Ruimtelijke Ordening van de stad Sint Truiden. De nota’s zijn ook terug te vinden op de website van de provincie Limburg www.limburg.be/ruimtelijkeordening. Op woensdag 27 februari om 19u zal in het cultureel centrum De Bogaard te Sint Truiden een infomoment georganiseerd worden.