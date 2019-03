Video: Vrachtwagen met grijpkraan knalt tegen spoorwegbrug Toon Royackers

18 maart 2019

13u11 0 Sint-Truiden Aan de N3 Haspengouwlaan in Sint-Truiden is deze ochtend omstreeks 10.20 uur een vrachtwagen met een grijpkraan in de laadbak tegen de spoorbrug geknald. Enkele brokstukken vielen daarna op een voorbijrijdende auto.

De trucker van een tuinbouwbedrijf reed met zijn voertuig van 4,15 meter hoog onder de vier meter hoge brug door. De top van zijn grijpkraan in de laadbak botste daardoor tegen het betonnen bovendek van de brug. De klap was zo hevig dat de kraan helemaal vernield werd. De machine ging zelfs scheef hangen, maar viel gelukkig toch niet op de rijbaan. Ook de truck zelf liep trouwens ernstige schade op. Vanaf de brug vielen meteen na het ongeval enkele betonnen brokstukken naar beneden. Eén daarvan viel op een auto die in de andere rijrichting passeerde. Niemand raakte gewond, maar de materiële schade is dus wel bijzonder groot.

Niet de eerste keer

Spoornetbeheerder Infrabel snelde maandagochtend naar Sint-Truiden om de schade aan de brug te inspecteren. Volgens de ingenieurs was het echter niet nodig het spoorverkeer stil te leggen. De brug had door het ongeval geen structurele schade opgelopen. Het is wel niet de eerste keer dat een vrachtwagen tegen de bovenkant van die bewuste spoorbrug botst aan de Truiense Haspengouwlaan. Precies een jaar geleden knalde een truck met een metalen buis op de oplegger eveneens tegen de bovenkant. Chauffeurs laten zich kennelijk verrassen door de hoogte van de spoorbrug. Om die reden was al opgeroepen om de situatie beter te signaleren.