Video: vliegtuigje maakt noodlanding in Sint-Truiden Toon Royackers

22 maart 2019

20u38 0 Sint-Truiden Een sportvliegtuigje heeft vrijdagnamiddag een noodlanding gemaakt op het vliegveld van Brustem bij Sint-Truiden. Om een nog onduidelijke reden wou het landingsgestel niet meer uitklappen.

De piloot probeerde daarom eerst nog in het gras te landen, maar kwam uiteindelijk toch op de geasfalteerde landingsbaan terecht. Daar trok hij tijdens de buiklanding een lange streep over het asfalt, om met veel gekraak alsnog veilig tot stilstand te komen. De piloot zelf bleef ongedeerd, maar brandweerzone Zuid West Limburg snelde wel ter plaatse voor een controle. Gelukkig bleek er geen brandgevaar, al was er wel grote schade aan het toestel. De precieze oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. Het is al de tweede keer dat het landingsgestel van het bewuste vliegtuigje dienst weigerde.