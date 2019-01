VIDEO. Sp.a Sint-Truiden deelt klimaatrapport uit aan klimaatbetogers De Truiense sp.a deelde zondagmiddag een klimaatrapport uit aan de klimaatbetogers die de trein wilden pakken om naar de manifestatie in de Brusselse hoofdstad af te reizen. DSS

27 januari 2019

12u19 0

“Het klimaat staat in de actualiteit als nooit voorheen. Vrijdag vond in Sint-Truiden een klimaatmars plaats, georganiseerd door Truiense jongeren, en vandaag wordt er volop ingezet op de nationale betoging. Ook Sp.a Sint-Truiden heeft niet stilgezeten en op basis van zijn eigen klimaatplan, de stad Sint-Truiden een klimaatrapport gegeven. Het klimaatrapport laat zien waar wij zouden op inzetten én toont waar de stad tekort schiet in het behalen van de doelstelling: Sint-Truiden CO2-neutraal in 2050” vertelt sp.a-fractieleider Gert Stas.

ECO-huis

“Wij denken aan het oprichten van een ECO-huis waar Truienaren zich kunnen laten informeren op welke manier ze de CO²-uitstoot kunnen terugdringen. Het blijft teleurstellend op het vlak van groen in het centrum. De bomen op de Grote Markt zullen er wellicht nooit komen. Ook het fietsbeleid is ondermaats, te veel moordstrookjes en te weinig visie zorgen ervoor dat nog teveel ouders hun kinderen niet met de fiets naar school durven laten gaan. Op vlak van elektrisch rijden is de stad wel goed bezig. De aankoop van een elektrisch stadswagenpark, meer en meer oplaadpunten, en binnenkort een elektrische stadsbus. Sint-Truiden kan veel beter” besluit sp.a-fractieleider Gert Stas.