Video: Fietser sterft bij afslaan van vrachtwagen Toon Royackers

24 januari 2019

20u41 2 Sint-Truiden Aan de Rellestraat in Sint-Truiden is donderdagmiddag een fietser om het leven gekomen bij een tragisch verkeersongeval. De man werd gegrepen door een truck, terwijl die afsloeg richting N80. Het slachtoffer kwam onder de vrachtwagen terecht en werd meegesleurd.

Het ongeval gebeurde omstreeks 13.45 uur aan het kruispunt met de Zepperenweg. Zowel de truck als de fietser kwamen vanuit die Zepperenweg de Rellestraat opgereden. De trucker wilde daarbij rechts afslaan en nam bij het manoeuvre de fietser mee. Een ambulance en een mugteam snelden donderdagmiddag ter plaatse, maar voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten. Hij bezweek op de plaats van het ongeval aan de opgelopen verwondingen. De lokale politie sloot meteen de omgeving af. Daardoor bleef ook de Rellestraat in de richting van de N80 Expresweg een groot deel van de namiddag nog afgesloten. Het Parket Limburg stuurde intussen een verkeersdeskundige ter plaatse om de precieze oorzaak van het ongeval te onderzoeken. Pas later op de namiddag kon daardoor de omgeving opnieuw worden vrijgegeven. Over de precieze identiteit van de fietser bestond donderdagnamiddag nog geen zekerheid.