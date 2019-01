VIDEO. De Lijn start onderzoek naar ‘driftende chauffeur’ Woordvoerder De Lijn ‘not amused’ met filmpje Dirk Selis

22 januari 2019

21u55 0 Sint-Truiden Maandag dook een kort filmpje op van een Lijnbus die omstreeks 15 uur op het voormalige militair domein van Brustem bij Sint-Truiden aan het slippen en het slalommen was. De Lijn was niet op de hoogte maar start een onderzoek. Het zou gaan om een onderaannemer van busmaatschappij De Lijn.

“Het is geen chauffeur van ons, wel een chauffeur van een bedrijf dat in onderaanneming voor ons werkt” zegt de woordvoerder van De Lijn, Tom Van de Vreken. “Je ziet dat aan het nummer van de bus. Die van De Lijn hebben vier nummers, terwijl die van een onderaannemer er zes hebben. Maar ze dragen ons uniform, werken aan onze tarieven en rijden dus met onze bussen.”

Hartig woordje

Mogen die onderaannemers zich dan wel naar hartenlust eens helemaal laten gaan in de de eerste sneeuw? “Absoluut niet, dat is zeker niet de afspraak. We gaan de zaak verder onderzoeken en eens kijken wie die onderaannemer is. Dan gaan we daar eens een zeer hartig woordje mee spreken”, besluit Van de Vreken.