Vespaverhuur in Haspengouw onder vuur: Politie voorziet extra controles, Truiense sp.a wil ze laten vervangen door elektrische voertuigen Dirk Selis

17 april 2019

“Wij zetten de komende weekends een speciale fietspatrouille in op de drukke punten van het Haspengouwse fietsroutenetwerk. Het wordt vooral uitkijken naar de Vespa’s op het fietsroutenetwerk" zegt korpschef Steve Provost van de politiezone Sint-Truiden, Nieuwerkerken en Gingelom

“Met het bijzonder mooie paasweekend in zicht verwachten wij bijzonder veel toeristen hier in Haspengouw. Voorkomen is beter dan genezen. Dus zetten wij speciale fietspatrouilles in op het fietsroutenetwerk. Mensen die vragen hebben, de weg kwijt zijn kunnen bij onze inspecteurs terecht. Maar we houden ook een oogje in het zeil. Toeristen die zich bezondigen aan een verkeersovertreding bijvoorbeeld. Dat zou tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Ik denk dan vooral aan de vele Vespa’s. Wij hebben alle verhuurmaatschappijen een brief gestuurd, waar we hen op de regelgeving wijzen. Het zou vervelend zijn mochten hun klanten een boete krijgen op hun Vespatochtje” legt korpschef Steve Provost van de politiezone Sint-Truiden, Nieuwerkerken en Gingelom uit.

Vespa geviseerd?

De Vespa’s komen meer en meer onder vuur te liggen in Haspengouw. Gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove (sp.a) pleitte er eerder deze week al voor om de lawaaierige Vespa’s met hun benzineverslindende tweetactmotoren te laten vervangen door elektrische voertuigen. “We krijgen meer een meer meldingen binnen van mensen die vinden dat die snorrende Vespa’s hun rust verstoren. Ook de milieuvriendelijkheid is ver te zoeken. De Truiense sp.a zal dan ook aan de gemeenteraad vragen om die Vespa’s, eens ze afgeschreven zijn, te laten vervangen door elektrische Vespa’s.”

6000 Verhuringen

“We zijn goed voor 6000 verhuringen in Haspengouw. Toeristen die hier In Haspengouw blijven eten en blijven overnachten. Ik neem aan dat de Horeca en B&B's in Haspengouw dit toch kunnen appreciëren? Maar van de Stad Sint-Truiden krijgen wij maar weinig steun, wat ik bijvoorbeeld niet kan zeggen van een stadje als Borgloon, waar ze ons wel graag zien komen. Jammer, want we willen gerust verder investeren in de toekomst van ons bedrijf hier in Sint-Truiden. Ook op vlak van milieu. Maar goed, de aankoop van een elektrische Vespa kost het dubbel van een tweetact Vespa. Onze vloot telt 195 Vespa’s, dus wij willen wel, maar we willen ook niet over kop gaan. Ook op vlak van de verkeersveiligheid wil ik toch wel de puntjes op de i zetten, wij zitten helemaal niet op het fietsroutenetwerk. Misschien ergens een ruilverkaveling van 700 meter. Voor de rest respecteren wij de verkeersregelgeving perfect. Misschien dat we met de Stad Sint-Truiden toch eens de koppen moeten samensteken” zegt Steven Peeters van Vesparoute.com.