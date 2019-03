Verzetsstrijdster Jeanne Dubois blaast 103 kaarsjes uit Dirk Selis

10 maart 2019

17u35 0 Sint-Truiden Jeanne Dubois blies deze week 103 kaarsjes uit in Triamant, het woonleefconcept in Velm waar ze momenteel verblijft. De zeer kranige Jeanne, die onlangs nog leerde zwemmen, zit boordevol plannen. Zo wil ze nog wel eens uit een vliegmachine springen en wil ze graag naar de universiteit gaan.

Jeanne werd geboren in 1916 als jongste van een gezin met drie kinderen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was ze actief in het verzet. “Toch voelde ik de terreurdreiging nog nooit zo sterk als vandaag. De vijand heeft telkens een ander gezicht. Nu ook, maar in tegenstelling tot vandaag, was er geen radio”, vertelt Jeanne.

Essentie van Geluk

“Pas na de bevrijding leerden we over de gruweldaden van Hitler, maar er was geen tijd om te treuren. Al snel begon de heropbouw, terwijl techniek de wereld om ons heen in een sneltempo veranderde. Slechts één ding is de afgelopen honderd jaar hetzelfde gebleven. De essentie van geluk. Tevreden zijn met wat het leven brengt. Mijn advies? Geniet van de kleine dingen. Staar naar wolkenformaties in de lucht. Of naar de meeldraadjes die als ragfijne haartjes een bloem sieren. Te weinig mensen kennen het verschil tussen zien en kijken. Je hoeft niet ver te reizen om wonderen te ontdekken”, zegt Jeanne daarover.

Leren zwemmen

Onlangs nog leerde Jeanne onder begeleiding van haar ergotherapeute Anke Gregoir (25) zwemmen. “Vroeger bestond dat niet”, zegt ze. “Als we naar zee gingen, ging ik met mijn voeten in het water, maar nooit verder dan de knieën. Er komt dus elke week iemand van haar familie mee in het water. “We zijn begonnen met eerst wat watergewenning, aangezien ze nog nooit gezwommen had. Maar stukje met beetje maakte we toch wat vorderingen. Nu zwemt ze als een vis” zegt Anke, haar vaste zwemmaatje.