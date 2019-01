Vergeet uw kuisvrouw. Hier komt de home-manager “Huidige generatie levert wekelijks 7 uur vrije tijd in” Dirk Selis

31 januari 2019

Wat de toenemende files en digitale evolutie met elkaar te maken hebben? Samen zorgen deze fenomenen ervoor dat de werkende Belg gemiddeld 7 uur minder vrij beschikbare tijd heeft dan de vorige generatie, zo becijferde trendwatcher Herman Konings. Daarnaast zijn we ook privé heel ambitieus. Dat drukke leven leidt tot een explosieve groei van de vraag naar hulp in het het huishouden van de Beld, met 40% sinds 2010. Itzu Home speelt in op deze trend: het dienstenchequebedrijf lanceert ... de home-manager.

Op vraag van Itzu Home bestudeerde trendwatcher Herman Konings de tijdsbesteding van de werkende Belg. “Eén generatie geleden oefende 60 procent van de werkende mensen een ‘blue collar’ job uit. Ze werkten met de handen. De overige 40 procent rekende zich tot de kennis- en dienstenwerkers (‘white collar’ job). De laatste 25 jaar is die balans echter omgeslagen”, zo duidt Herman. De gevolgen? Meer auto’s op de weg, omdat kenniswerkers verder van hun werk wonen én vaker op pad zijn voor meetings. Meer druk om ‘mee’ te zijn met jobgerelateerde nieuwtjes. En meer werk dat na de uren samen met de laptop mee naar huis komt.”

“Vrije tijd kopen”

Terwijl ons professioneel leven al een hele hap uit ons tijdsbudget neemt, groeien ook onze privé-ambities gestaag. Een week voelt niet compleet zonder een aantal uurtjes sporten, leuke avonden met vrienden of de nieuwste Netflix-serie. En dus kom je gegarandeerd tijd tekort, zeker als daar nog de zorg voor kinderen bijkomt.

De nood aan meer vrije tijd en me-time is dus hoog. En daar speelt dienstenchequebedrijf Itzu Home op in: “Een van de manieren om meer ‘quality time’ of ‘KwaliTijd’ vrij te maken, is om huishoudelijke klusjes uit je privéleven te bannen”, weet COO Simon Machkour van Itzu Home. “Vroeger beperkte de kuisvrouw zich tot poetsen. Vandaag de dag vragen mensen almaar vaker hulp bij het strijken, de boodschappen, het bereiden van maaltijden, het instellen van de domotica, het huiswerk van de kinderen enz...”

Groei van 40% in België sinds 2010

Dat de roep om huishoudelijke hulp luid klinkt, blijkt duidelijk uit de cijfers. Van 2010 tot 2017 nam het aantal gepresteerde dienstencheque-uren met gemiddeld 5% per jaar toe in België. Oftewel 40% op 8 jaar tijd... In Vlaanderen is de groei nog spectaculairder, het aantal dienstenchequegebruikers groeide er tussen 2010 en 2016 met gemiddeld 7,5% per jaar: “Itzu Home groeit mee op het nationale ritme, met ongeveer 5% per jaar”, weet Simon Machkour. “We merken dat de vraag ook breder wordt. Veel werkende mensen zijn op zoek naar een polyvalente ‘house manager’, die allerlei huishoudelijke taken combineert. Wij leiden onze mensen daar specifiek voor op. Maar als dienstenchequebedrijf moeten we natuurlijk wel binnen de wettelijke grenzen blijven.”

“Onze home-manager biedt ons gezin meer ademruimte”

Lies Cops, eigenares van apotheek Bolderberg in Heusden-Zolder en klant bij Itzu Home, beaamt dat een huishoudhulp een positieve impact heeft op haar leven: “Mijn job zorgt ervoor dat mijn dagen meer dan goed gevuld zijn. Dagelijks racen mijn man en ik tegen de klok om de kinderen op tijd naar en van school te krijgen. In het weekend hebben we iets meer ademruimte, maar zonder hulp is dat dan de tijd die je gebruikt om het huis op orde te krijgen, klaar voor opnieuw een drukbezette week.”

Lies merkte dat er dringend verandering nodig was: “We schoven onze plannen om meer te sporten op de lange baan. En net die ontspannende momenten zijn belangrijk om te deconnecteren van je job en dagelijkse bekommeringen. Sinds we het merendeel van de huishoudelijke taken overlaten aan onze home-manager, komen we tot rust. En dat maakt het gemakkelijker om drukke momenten de baas te kunnen.”