Verdubbeling zone 30 verdeelt meerderheid LIBERALEN HEBBEN HET LASTIG MET OVERDREVEN REGELNEVERIJ DIRK SELIS

03 augustus 2018

02u41 0 Sint-Truiden Normaal ging het stadsbestuur van Sint-Truiden vandaag van start om haar inwoners te sensibiliseren over de zone 30 in de binnenstad. Die werd normaal bijna dubbel zo groot als voorheen. Maar dat was zonder de Open VLD gerekend. De coalitiepartner van Veerle Heeren nam donderdagavond een haarspeldbocht tegen 300 km per uur.

Eind vorig jaar besliste het stadsbestuur om de zone 30 rond het centrum uit te breiden. Het gebied zou zich nu ook uitstrekken over het stationskwartier, Sint-Pieter, Schurhoven en de zone tussen de Ziekerenweg, de N3 en de spoorweg. Verder kwam de snelheidslimiet ook in de schoolomgevingen van de Naamsesteenweg, de Speelhoflaan, de Gazometerstraat, de Halmaalweg en de Tichelrijlaan.





"We hebben overal de signalisatie aangepast. De komende weken en heel specifiek aan de start van het nieuwe schooljaar zetten we verder in op preventie en bewustwording. Zo willen we ervoor zorgen dat chauffeurs écht hun vaart minderen en de zachte weggebruikers zich veiliger kunnen verplaatsen", vertelt schepen van Mobiliteit Bert Stippelmans (CD&V).





Op vraag van kinderraad

De verdubbeling van de zone 30 kwam er trouwens mede op vraag van de kinderen in de stad. Vorig jaar trokken de kinderraadsleden namelijk op mobiliteitsonderzoek in Sint-Truiden. Veiligheid aan de schoolomgevingen was één van hun voornaamste aandachtspunten. Onder meer op hun aangeven breidt de stad de zone 30 uit.





In een tweede fase plande de lokale politie ook effectief zijn snelheidscontroles op te voeren. Dat zou gebeuren in het najaar. "Een verkeersveilige stad waarin ook de auto een plaats heeft: dat is de centrale doelstelling van ons mobiliteitsbeleid. Via de uitbreiding van de zone 30 zetten we weer een belangrijke stap voor de veiligheid van fietsers en voetgangers", besluit burgemeester Veerle Heeren (CD&V).





Ook invalswegen

David Engelbos, voorzitter van Open Vld Sint-Truiden, vraagt nu om een bijkomende bespreking van de onmiddellijke en niet gefaseerde invoering van de zone 30 op de invalswegen. Met een onmiddellijke invoering in het stadshart gaan, mits nodige evaluatie achteraf, de liberalen wel akkoord.





"Vorig jaar keurde de gemeenteraad, met een ruime meerderheid, de invoering van zone 30 in het stadshart alsook op de invalswegen richting stadscentrum goed. Deze week, meer dan 8 maanden later, merkten we dat de verkeersborden voor de invoering van de gehele zone 30 geplaatst werden door de stadsdiensten, m.a.w. niet alleen in het stadshart, maar ook al op de invalswegen. Dit verrast ons en we willen de wijze van uitvoering van de maatregel opnieuw met onze coalitiepartner bespreken in het schepencollege. Verkeersveiligheid, zeker voor onze kinderen, is een topprioriteit maar we moeten opletten om niet te drastisch te werk te gaan. Anders riskeren we een averechts effect", klinkt het bij David Engelbos (Open VLD)