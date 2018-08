Verdachte brand op atletiekpiste 17 augustus 2018

02u41 0 Sint-Truiden Een brand heeft gisteren in de late namiddag grote schade aangericht op de atletiekpiste van Nieuw Sint-Truiden.

Daar vloog de valmat van de polsstokstand plots in lichterlaaie. Ook verschillende banen van de pas vernieuwde atletiekpiste zijn door het vuur zwartgeblakerd.





De opzichter van het domein verklaarde dat hij net voor de brand werd opgemerkt nog twee personen zag wegrennen. Even later zag hij dat de valmat naast de piste in lichterlaaie stond. Brandweerpost Sint-Truiden snelde ter plaatse en zij kregen de vlammen meteen onder controle. De schade wordt wel geraamd op ruim 50.000 euro.





De lokale politie sluit brandstichting niet uit, en kon gisteravond al meteen enkele verdachten verhoren. Of er ook aanhoudingen zijn, kon nog niet worden bevestigd. Voorzitter Michael Jacobs van TAC Atletiekclub Sint-Truiden gaat ervan uit dat het gaat om kwaad opzet. "We hebben alleszins klacht neergelegd bij de politie", laat schepen van Sport Carl Nijssens (CD&V) weten. "Als het effectief om brandstichting gaat, zullen de daders mogen opdraaien voor de kosten. We kunnen niet toelaten dat enkele vandalen onze sportinfrastructuur op die manier toetakelen." De stad zal de schade zo snel mogelijk proberen te herstellen. De schepen laat na het incident van gisteravond nog onderzoeken of camerabewaking op de atletiekpiste van Nieuw Sint-Truiden nuttig kan zijn. (DSS/RTZ)