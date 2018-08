Velo&theCity gaat strijd met koning auto aan 18 augustus 2018

02u51 0 Sint-Truiden Als het van Luc Withofs (Open Vld) afhangt zal men in de toekomst met de fiets het centrum van de stad vlot kunnen bereiken vanuit kerkdorpen of langparkings en omgekeerd.

Het is al langer een zorg van vele steden. En dus ook van Sint-Truiden. Luc Withofs voorzitter van horeca Sint-Truiden, vat de koe bij de horens. Hij deed inspiratie op in Antwerpen waar het fietsproject Velo Antwerpen voor een vlotte verbinding in de agglomeratie zorgt.





'Velo&The City' doopte hij zijn voorstel voor Sint-Truiden. Zijn idee bestaat erin dat je een fiets huurt in één van de vele fietsstations verdeeld over het grondgebied van Sint-Truiden, naar je bestemming fietst, en vervolgens je fiets weer achterlaat in een fietsstation naar keuze. (DSS)