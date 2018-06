Veertiger sterft na klap tegen boom 04 juni 2018

De 48-jarige Frank Frederix uit Sint-Truiden is zaterdagochtend rond zeven uur met zijn lichte vrachtauto tegen een boom gereden. Dat gebeurde in Ordingen-Dorp. Om nog onbekende reden ging de man van de rijbaan en reed tegen een boom. Het slachtoffer moest gereanimeerd worden en als bij wonder kreeg de mug-arts hem erdoor, waarna hij naar het ziekenhuis werd gebracht in kritieke toestand. Daar vocht hij voor zijn leven, maar stierf enkele uren later dan toch aan zijn verwondingen. Dat bevestigde de politie. Over de oorzaak van het ongeval bestond zondagavond nog geen duidelijkheid.





Eerder ongeval

Opvallend is dat Frederix bijna tien jaar geleden al eens een gelijkaardig ongeval meemaakte. Hij smakte in 2009 tegen een brugpijler aan de N3 nadat hij eerder een vermoedelijke klapband opliep. Hij moest toen ook door de brandweer bevrijd worden en verkeerde in levensgevaar. Als bij wonder kon hij toen revalideren en kwam hij er weer bovenop. De man laat een zoontje achter. (MMM)