Vanaf volgend jaar Gazo te huur voor evenementen en activiteiten Reserveren via nieuwe online module van uitleendienst Sint-Truiden Dirk Selis

18 december 2018

04u07 0 Sint-Truiden Gazo, de nieuwe site aan het station, kan vanaf 2019 ook afgehuurd worden voor activiteiten en evenementen. Dat staat in een nieuw reglement, waarvoor de gemeenteraad op maandag 17 december zijn goedkeuring gaf. Eén van de vier ruimtes reserveren kan via een nieuwe digitale module, waarlangs ook de materialen van de uitleendienst kunnen ontleend worden.

Een maand geleden opende Gazo de deuren. Vanaf nu staat de accommodatie ook ter beschikking van verenigingen en organisaties die er een evenement of activiteit willen organiseren. De gemeenteraad van Sint-Truiden keurde maandag 17 december een verhuurreglement goed.

Ruimtedelen

Zowel de Gazo (de ondergrondse polyvalante zaal), de Gazo Lounge (de gelijkvloerse foyer), de Gazo Resto (de vergader- en eetruimte) als de Gazo Keuken kunnen vanaf 2019 afgehuurd worden. Voor ieder onderdeel gelden afzonderlijke tarieven. Die zijn vastgelegd na een uitvoerige analyse van vergelijkbare locaties en een grondig overleg met verschillende stedelijke adviesraden.

“Gazo is één van onze mooiste realisaties ten dienste van de inwoners van onze stad en bij uitbreiding van gans de regio. Als de lokalen niet gebruikt worden door leerlingen van de basisschool en de Academie Haspengouw, stellen we ze ter beschikking aan jongeren en andere creatievelingen. Het complex is zo een typevoorbeeld van ruimtedelen. Als er in de toekomst iets leuks te doen is in Sint-Truiden, zal dat dus meer dan eens in Gazo zijn”, zegt burgemeester Veerle Heeren.

Innovatie

Een zaal boeken kan via een nieuwe digitale reservatiemodule, waarlangs ook andere ruimtes en de materialen van de uitleendienst van de stad kunnen aangevraagd worden. De online tool wordt eveneens begin 2019 gelanceerd op www.sint-truiden.be. Ook hiervoor zette de gemeenteraad op de voorlaatste zitting van dit jaar het licht op groen.

“Jaarlijks komen er zo’n 5.000 bezoekers langs bij onze uitleendienst. Vanaf 2019 kunnen zij hun benodigdheden dus digitaal aanvragen via de nieuwe online module. Deze innovatie bespaart hen heel wat tijd. In enkele klikken kunnen verenigingen, inwoners en andere geïnteresseerden de materialen van hun keuze selecteren. Een ander belangrijk voordeel is het lagere waarborgbedrag. Het maximumtarief daalt van 625 naar 300 euro. Deze som kan bovendien ‘vast’ of voor langere tijd in bewaring gegeven worden. Dat neemt vooral voor de mensen die regelmatig van ons aanbod gebruikmaken heel wat druk van de administratieve ketel”, zegt schepen van Jeugd Hilde Vautmans.