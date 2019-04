Vanaf dit najaar gratis parkeren in Sint-Truiden met digitale klantenkaart Dirk Selis

12 april 2019

18u49 10 Sint-Truiden In Sint-Truiden kan je vanaf dit najaar gratis parkeren met de digitale klantenkaart van Shop&the City. Shoppers kunnen punten verzamelen op hun kaart en zo betalen voor hun parkeerplaats.

“Het concept van de Shop & The City-kaart werd gelanceerd door mijn voorganger Pascal Vossius in 2014. De digitale klantenkaart verving sindsdien het veelvoud aan klantenkaarten bij de deelnemende handelaars”, vertelt schepen van Middenstand Jos Pierard (Open Vld). “Met de kaart verzamel je punten wanneer je iets aankoopt bij de deelnemende handelaars, en kom je zo elke maand in aanmerking voor een prijs. Daarnaast blijf je op de hoogte van originele klantenacties van de Truiense handelaars. Het concept sloeg zo goed aan dat een rist andere shoppingsteden het intussen kopieerden. We behouden vandaag de basis van deze succesformule, maar gaan nu een stap verder.”

Profiel van de shopper

“Sinds 2014 hebben we heel wat informatie verzameld van de profielen van shoppers die Sint-Truiden aandeden, en daarmee gaan we aan de slag. Ik geef een voorbeeld. Wanneer een dame een trui koopt in de Stapelstraat, is die misschien mooi te combineren met een zonnebril uit de Luikerstraat. We kunnen die dame dat via haar smartphone laten weten. Op die manier worden wij die dame haar ‘personal shopper’”, zegt Pierard.

Auto

“Nog een nieuwigheid is dat shoppers vanaf dit najaar met hun kaart punten verzamelen waarmee ze hun parking kunnen betalen. Op die manier wordt parkeren voor de shopper gratis. Vergelijk met de ‘airmiles’ uit de luchtvaartsector. We zijn nu technisch alles aan het bekijken hoe we dat gaan aanpakken, maar het principe is rond en voorgelegd aan de Truiense handelaars. Die zijn zeer tevreden met de aankomende maatregel. Of je nog steeds elke maand een auto kan winnen in Sint-Truiden? Sowieso tot 2020, maar dan gaan we dat we dat afbouwen. Er trad gewenning op, met de parkeerpunten kan iedereen winnen. Ook aan de fietser hebben we gedacht, die kan kiezen voor een aanbod van stedelijke voordelen en prijzen. Jouw huisvuilzakken sparen bijvoorbeeld. Op die manier creëren we een circulaire economie, waarbij het geld in Sint-Truiden blijft.”

Leegstand

“Zo'n maatregelen zijn nodig. In Sint-Truiden staan 126 winkelpanden leeg ofwel 11,4 %. We gaan daar niet flauw over doen, dat is simpelweg te veel. Ik zou kunnen zeggen dat we het beter doen dan Tongeren waar 14, 1 % leeg staat, maar dat brengt geen zoden aan de dijk. Positief is dan weer de tevredenheidsindex. Maar liefst 71 procent is tevreden over het Truiens winkelaanbod. Dus er is daar potentieel. Wel gaan we moeten opletten met de vergrijzing. De groep van 65+ zal in de komende jaren stijgen met maar liefst 31 procent. Deze groep is weliswaar koopkrachtig maar besteedt eerder geld aan diensten zoals zorg, horeca en wellness. Terwijl nu 6,5 procent van de totale omzet naar e-commerce gaat, wordt het ook een uitdaging om dat verder in Sint-Truiden te houden”, besluit Pierard.