Van “Trossard daagde uit” tot “politie greep kwartier lang niet in”: Genk en Sint-Truiden wijzen elkaar met de vinger na voetbalrellen Dirk Selis

19 januari 2019

16u29 0 Sint-Truiden Het eerste stof na de turbulente derby tussen Sint-Truiden en Genk is gaan liggen, de schade opgemeten. En dan volgt de kritiek. In de ene richting op KRC-speler Leandro Trossard, die de eigen vlag ostentatief in de middenstip plantte. In de andere op de Truiense politie, die “een kwartier liet begaan alvorens in te grijpen”.

Na afloop van de geladen wedstrijd, die op een 2-3 in het voordeel van Genk eindigde, vielen amokmakers zestien bussen van KRC-supporters aan op de Haspengouwlaan (N3). Er werd met kasseien gegooid, voor het oog van gezinnen met kinderen. Naar verluidt vielen er minstens vijf gewonden, maar of daar ook kinderen bij zijn is niet duidelijk. Ruiten sneuvelden en zelfs het dak van een splinternieuwe bus werd zwaar beschadigd. Een kostenplaatje dat in totaal zou oplopen tot 70.000 euro. Tussen die amokmakers overigens ook supporters van de Nederlandse club MVV Maastricht, die sympathiseren met de Truiense fans.

Omdat de Limburgse derby een risicomatch is, waren honderd extra politieagenten aanwezig om mogelijke problemen de kop in te drukken. Zij konden ook elf relschoppers oppakken. Die werden bestuurlijk aangehouden en mochten in de loop van de nacht beschikken.

Vernederd

In het Truiense kamp wordt het geweld streng veroordeeld, maar met een stevige kanttekening. “Dit kan uiteraard niet, maar Genk moet niet heiliger zijn dan de paus”, reageert Annemie Tilkens, ondervoorzitter van het overkoepelende Supportersverbond STVV. “Er was dat overdreven Bengaals vuurwerk bij aanvang van de wedstrijd, en zeker die totaal ongepaste stunt van Trossard. Hij ging — na een Pyrrusoverwinning — de Truiense supporters nog even vernederen door een Genkse vlag ter hoogte van de middenstip te planten. Dat heeft het stadion doen overkoken.”

Willem Boogaert, communicatieverantwoordelijke van KRC Genk, reageert afgemeten: “Het geweld werd uitgelokt door Leandro Trossard? Ach, dat is je reinste stemmingmakerij. Hier zijn gewonden gevallen, gezinnen met kinderen. De materiële schade is aanzienlijk. Dit kan niet door de beugel en ik hoop dat de politie en het parket hun werk zullen doen zoals het hoort.”

Rudy Claessens van OSV Genk, de overkoepelende supportersvereniging, wijst intussen ook naar de Truiense politie. “Die heeft de STVV-supporters in groep naar de bussen laten wandelen en een kwartier laten begaan alvorens in te grijpen. Onbegrijpelijk. Vele supporters zijn naar het ziekenhuis moeten gaan om hun wonden te laten hechten. Er zijn zelfs stenen door het dak van een splinternieuwe bus gegaan. De schade loopt in de tienduizenden euro’s.”

“Onze veiligheidsdiensten hebben er alles aan gedaan om de rellen zo snel mogelijk te beëindigen”, reageren Truiens burgemeester Veerle Heeren en korpschef Steve Provost samen. “We betreuren de feiten en zullen de rol van alle betrokkenen onderzoeken — en gepaste maatregelen nemen.”