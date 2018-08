Van Nelly tot de Cloudhopper 15 BALLONNEN KLEUREN HASPENGOUWSE HEMEL BIRGER VANDAEL

06 augustus 2018

02u37 0 Sint-Truiden Een vijftiental ballonnen kleurden gisterenavond naar jaarlijkse gewoonte de Haspengouwse hemel. Daaronder ook de ballon in de vorm van een olifant, die de naam Nelly heeft, een een Cloudhopper, dat is een ballon zonder mand, met enkel een stoeltje.

Het was gisteren de Sport & Ballonhappening aan de Grote Markt. In de namiddag konden kinderen en jongeren verschillende sporten ontdekken, gaande van atletiek en dansen tot judo, volleybal, hockey en zelfs capoeira. Het hoogtepunt was natuurlijk het spectaculaire vertrek van de kleurrijke ballonnen. Het hele gebeurden was aan zijn 23ste editie toe.





Vluchtleider René Mathei heeft - op de allereerste editie na - elk jaar de ballonvlucht voorbereid. "Ik beschouw het als een jaarlijks hoogtepunt. Het is de enige organisatie die we doen, maar er kruipt wel heel wat werk in. In het verleden hebben we nooit zware incidenten gehad, we dragen veiligheid dan ook heel erg hoog in het vaandel. Denk maar aan de wind, die uitgebreid wordt geanalyseerd. Soms blies die richting de torens, Gelukkig is dat dit jaar niet het geval en varen de ballonnen richting de streek van Landen en Tienen."





Wind

De windrichting was dus gisteren niet het probleem, maar de laatste maanden zorgt de wind wel degelijk voor een moeilijk bestaan van een vluchtleider. "Het weer is al weken niet goed en dat heeft alles te maken met de hitte. 's Avonds komen er regelmatig onvoorspelbare winden opsteken. Als die enigszins worden aangekondigd, moeten we de vaarten afzeggen. Mensen denken allemaal dat het door het mooie weer geen probleem zal zijn om te varen, maar dat is dus maar schijn. Had de happening bijvoorbeeld dit weekend op zaterdag plaatsgevonden, dan was het niet gelukt om te varen."





Hitte

Volgens meteoloog Wim De Troyer worden de avondbriezen veroorzaakt door het contrast tussen de hitte in het binnenland en de temperatuur van het zeewater. "Met die koelere lucht die dan binnenstroomt en de grond die nog warm is, geeft dat onstabiliteit. Dat geeft rukwinden en dan is het niet meer veilig", legde hij uit bij het VTM nieuws.





Wind of niet, de ballonhappening vond dus plaats. Bij de 'special shapes' zaten opnieuw enkele pareltjes. Onder hen ook de ballon in de vorm van een olifant, die de naam Nelly heeft. Nelly maakte in 2000 zijn laatste vaart en is sindsdien op rust. De levensduur van een ballonomhulsel is immers niet eindeloos en bij het bereiken van een zekere ouderdom wordt de stof poreus. Nelly blijft dus op de grond, maar valt nog steeds te bewonderen. Nog opvallende verschijningen waren baby Lente en vaste klant 'de clown'. Er was ook een Cloudhopper, dat is een ballon zonder mand, met enkel een stoeltje. Geen tienduizend luchtballonnen, maar ze kleurden wel de horizon.