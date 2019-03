Vakbonden reageren voor het eerst op ontslagen Truiens zwembad: “Nog koffiedik kijken, maar er is een opening” Dirk Selis

25 maart 2019

14u32 0 Sint-Truiden Deze week komt er vermoedelijk meer duidelijkheid over het lot van de 25 werknemers van het Stedelijk Zwembad in Sint-Truiden. Die kregen half maart onverwacht te horen dat ze bij de overgang naar het nieuwe zwembad ontslagen zullen worden. Vakbonden zijn woensdag uitgenodigd voor een eerste informeel overleg.

“We hebben uit uw krant moeten lezen dat de personeelsleden van het stedelijk zwembad hun opzeg hebben gekregen”, reageert Jeroen Deraeck, sectorsecretaris ACOD Limburg. “Woensdag zijn we dan toch uitgenodigd voor een eerste informeel overleg en volgende vrijdag voor een formeel overleg. Het gemeentebestuur deelt mij aan de telefoon mee dat er geen ontslagen zullen vallen. We zullen zien. Het blijft voorlopig koffiedik kijken. Ik hoop woensdag over de juiste info te kunnen beschikken, waaruit we kunnen opmaken welk pad we zullen bewandelen.”

Pensioen

Bij Joke Man, ACV-vakbondsverantwoordelijke lokale en regionale besturen Limburg, klinkt het antwoord al wat meer uitgebalanceerd: “Wij zijn geen voorstander van die privatisering, laat dat duidelijk zijn. Maar we zijn al een hele tijd aan het praten. Voor de vijf statutairen is er geen probleem, zij blijven binnen de stadsorganisatie aan het werk. Dan resten er ons nog 20 personeelsleden waar er sowieso een aantal van op pensioen gaan. De overige personeelsleden hebben hun opzeg vooralsnog niet gekregen. Dat ze zullen ontslagen worden staat vast, maar het moment van opzeg is nog een discussiepunt. We zijn volop aan het onderhandelen. Woensdag en vooral volgende week vrijdag weten we meer.”

Voorstel op maat

“Na de paasvakantie krijgt elke huidige werknemer een persoonlijk voorstel van de nieuwe zwembadpartner, op zijn of haar maat. Daarnaast zijn er tussen nu en de opening van het nieuwe zwembad nog geregeld interne vacature in ons grote stadsbedrijf. Voor die collega’s die noch wensen over te gaan naar de nieuwe partner, noch in aanmerking komen voor een interne vacature, zullen gepaste begeleidingsmaatregelen worden uitgewerkt in overleg met de vakorganisaties. Maar alle contracten worden opgezegd, het niet de bedoeling dat ze in hun zetel gaan zitten”, maakte schepen van Sport Jurgen Reniers (CD&V) zich sterk op de laatste gemeenteraad. Wanneer die opzeg ingaat, zal deze week duidelijk worden.