UiTPAS Haspengouw voor inwoners in armoede 19 juni 2018

De UiTPAS Haspengouw van de stad Sint-Truiden is actief. De pas biedt een spaar- en voordelenprogramma voor vrijetijdsactiviteiten in de vorm van een kaart of app. Met het kortingssysteem voor inwoners in armoede wil het stadsbestuur haar vrijetijdsaanbod voor meer inwoners en bezoekers toegankelijk maken. "De UiTPAS geeft rechtstreeks kortingen voor burgers in armoede", zegt schepen van Welzijn Jurgen Reniers. "Door een simpele scan krijgen ze automatisch een voordeeltarief aangerekend op alle UiTPAS-activiteiten in onze stad. Doordat ze exact dezelfde kaart hebben als andere gebruikers, merkt ook niemand dat zij het minder breed hebben. Zo kunnen alle mogelijke doelgroepen deelnemen aan de vele vrijetijdsactiviteiten in onze stad." Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar is de UiTPAS gratis. Volwassenen betalen 4 euro. Truienaren die recht hebben op een kansentarief, betalen 1 euro. Meer info: www.uitpashaspengouw.be. (MMM)