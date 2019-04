Uitbreiding Zone 30 komt deze maand terug op tafel Jelle Engelbosch (N-VA): “Alle politieke partijen waren het er over eens dat er een zone 30 moest komen in Sint-Truiden” Dirk Selis

05 april 2019

16u13 2 Sint-Truiden Zelden was een beslissing in Sint-Truiden zo gecontesteerd als de uitbreiding van de zone 30. “Wat is nu van de zone 30 in Sint-Truiden”, vraagt Ludwig Vandenhove (sp.a) zich af. “Het reglement is al meer als een jaar geleden gestemd en de schilderingen op de grond zijn al maanden uitgevoerd. Maar er wordt voorlopig nog steeds niet tegen opgetreden”

“Hetzelfde geldt voor de verkeersborden, die geplaatst zijn. Misschien nutteloze kosten, alleszins voor een gedeelte als er uiteindelijk minder straten geselecteerd worden”, zegt Ludwig Vandenhove (sp.a). “Wat is dit voor een schizofrene situatie? Zelfs een onwettelijke situatie. Strikt genomen zou de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken kunnen verbaliseren, gelukkig doen ze dat (nog) niet. CD&V-Open Vld hebben dit reglement voor de invoering van zone 30 gestemd, maar kregen nadien onenigheid over het te groot aantal straten. Er zou zogezegd een evaluatie volgen. Maar in feite was dat om alles over de verkiezingen heen te tillen. Inmiddels horen we niets meer van die evaluatie. N-VA en wij als sp.a hebben van bij aanvang gewaarschuwd dat er teveel straten in het systeem opgenomen waren. En vermits de N-VA inmiddels tot de meerderheid behoort, is het nu meer dan ooit afwachten. De CD&V-N-VA-Open Vld doen er best aan dit dossier in alle openheid in een raadscommissie te bespreken voor er opnieuw mee naar de gemeenteraad te gaan. Als sp.a zullen wij in zo een debat opnieuw hetzelfde standpunt innemen: minder straten en aan de scholen een stap verder durven gaan, namelijk een verbod op het autoverkeer bij het begin en het einde van de schooltijd. Goed voor de verkeersveiligheid en het klimaat”, besluit oud-burgemeetser Vandenhove.

Moedige beslissing

“Alle politieke partijen waren het er over eens dat er een zone 30 moest komen in Sint-Truiden”, reageert eerste schepen Jelle Engelbosch (N-VA). “CD&V en Open Vld hebben, zelfs vlak voor de verkiezingen, de moedige beslissing durven nemen om die zone 30 dan ook effectief in te voeren. Ik heb van in het begin gezegd dat deze zone te uitgebreid was en zich moet beperken tot de binnenkant van onze ‘Vesten’ en de directe schoolomgeving. Dit is nog steeds mijn standpunt. Ook de coalitiepartners hebben in het verleden trouwens gezegd dat er een evaluatie moet komen. Het dossier is zo goed als klaar en ik vind het een goed voorstel van collega Vandenhove om de uiteindelijke afbakening en signalisatieplan op een raadscommissie met alle partijen te bespreken zodat suggesties nog meegenomen kunnen worden.”

Ijskast

“Het dossier ligt zeker niet in de ijskast. Op 19 april nemen wij de definitieve beslissing naar aanleiding van de evaluatie die dan wordt afgerond”, zegt burgemeester Veerle Heeren (CD&V) nog.