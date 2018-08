Uitbreiding zone 30 in binnenstad wordt proefproject 04 augustus 2018

02u24 0 Sint-Truiden Burgemeester Veerle Heeren van Sint-Truiden heeft in overleg met schepen Bert Stippelmans en schepen Pascal Vossius beslist om van de uitbreiding van de zone 30 in de binnenstad een proefproject te maken. De plooien tussen de coalitiepartners zijn voorlig weer gladgestreken.

"De verkeersveiligheid in onze binnenstad is voor ons als voltallig gemeentebestuur een prioriteit, maar we willen ook dat er draagvlak is voor de maatregelen die we nemen. Daarom heb ik voorgesteld om van de uitbreiding van zone 30 in de binnenstad eerst een proefproject te maken. Dat gaan we eerst grondig evalueren alvorens we een definitieve beslissing nemen," aldus de burgemeester.





Geen verbalisatie

Het proefproject start maandag 6 augustus. Tijdens de proefperiode zal er zoals eerder aangekondigd ook niet geverbaliseerd worden, komen er snelheidsmetingen, worden bestuurders, fietsers en voetgangers bevraagd en worden ook de scholen betrokken. Na de evaluatie worden de bevindingen in de gemeenteraad besproken en volgt de definitieve beslissing. (DSS)