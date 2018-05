Uitbater overmeestert overvaller MAN MET ALARMPISTOOL VALT TAVERNE HASPENGOUW BINNEN TOON ROYACKERS EN BIRGER VANDAEL

22 mei 2018

02u37 0 Sint-Truiden Pieter Gillet, zaakvoerder van Taverne Haspengouw, heeft vrijdagavond een overvaller ontwapend en overmeesterd. "Ik ben instinctief koelbloedig gebleven, maar zoiets doe ik nooit meer. Wat als die man had geschoten?" De overvaller had naast een alarmpistool ook een koevoet en messen bij.

Het was al laat toen Pieter en zijn team bezig waren met het afsluiten van hun taverne aan het Sint-Genovevaplein. Achteraan de zaak was er nog een feestje bezig, maar vooraan werd de zaak gesloten. "Mijn collega Sibo Berenrouckx had opgemerkt dat hij een fles te weinig had en liep naar de overkant om er één te halen. Ik was alleen in de zaak en plots kwam er een voetganger binnen met een muts over zijn hoofd. Hij was gewapend met een alarmpistool. Ik was bezig de inhoud van de kassa te tellen en dacht meteen, dát zal hier niet waar zijn! Ik kon de overvaller in een hoek drijven, zijn pistool bemachtigen en hem vervolgens overmeesteren", doet Pieter zijn verhaal.





Intussen was werknemer Sibo ook terug ter plaatse. "We bleven kalm en probeerden de overvaller in toom te houden. We hebben gezocht of hij papieren bijhad, zodat hij niet meer op de vlucht kon slaan. Uiteindelijk heeft hij zich overgegeven en kon de politie hem inrekenen. Zij onderzoeken de zaak verder. Hij wekte bij ons wel medelijden op, hij zei dat hij uit het psychiatrische ziekenhuis kwam, maar op het moment zelf hebben we weinig belang aan zijn verhaal gehecht", zegt Pieter.





Nieuw alarm

Achteraf bleek dat de man naast het alarmpistool ook een kleine koevoet, zakmes, vlindermes en tang op zak had. "Daar zijn we toch van geschrokken. Voor hetzelfde geld loopt het verkeerd af en worden er schoten gelost. Nu reageerde ik instinctief, volgens mij heb ik het al bij al nog goed afgehandeld. Toch is het de eerste en laatste keer geweest dat ik op deze manier reageer. We zijn toch echt geschrokken. Zeker als je 's avonds alleen aan het afsluiten bent in zo'n klein plaatsje als Zepperen-Dorp. Daarom zullen we binnenkort een alarm installeren. We hebben zelfs al een gespecialiseerde firma gecontacteerd om de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen", besluit Pieter.





Verward en dronken

Korpschef Steve Provost is op de hoogte. "Het betrof een verwarde man die dronken was. Zijn bedoelingen waren en zijn voorlopig niet echt duidelijk. We onderzoeken de zaak verder en kunnen voorlopig geen extra informatie geven."