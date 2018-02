Twintiger voor rechter na verkeersagressie 14 februari 2018

Een 28-jarige man uit Sint-Truiden riskeert een celstraf van vier maanden met uitstel voor het aanbrengen van slagen en verwondingen bij een automobilist. De man raakte in het verleden betrokken bij een geval van verkeersagressie. "Ik was aan het fietsen, toen een bestelwagen plots achteruit reed. Ik klopte op de wagen en dat leidde tot een ruzie die escaleerde", deed de beklaagde zelf het verhaal.





Volgens getuigen gebruikte de man wel degelijk zijn vuist bij de schermutselingen. De procureur benadrukte wel dat beklaagde geen strafblad heeft. "De getuigen zaten op café en behoorden tot het publiek dat 's morgens om 10 uur al enkele pinten heeft gedronken. Mijn cliënt is echt niet zomaar op een auto beginnen slaan. Hij was op weg naar de Basic Fit en had schrik toen de auto achteruit reed. De fiets werd wel degelijk geraakt. Ik vind de opschorting hier geen onredelijk verzoek", aldus raadsman Bert Vanmechelen. Vonnis op 13 maart. (BVDH)