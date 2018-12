Twee verdachten van diefstal met geweld in Sint-Truiden aangehouden RPM

02 december 2018

19u48

Sint-Truiden De onderzoeksrechter in Hasselt heeft de twee verdachten aangehouden en opgesloten die zaterdagochtend na een politieachtervolging onderschept werden. Dat maakte het Limburgse parket vandaag bekend. Twee mannen uit het Luikse worden verdacht van een diefstal met geweld in Sint-Truiden. Het duo werd opgepakt na een politieachtervolging van Sint-Truiden tot in Hasselt, ter hoogte van de abdij van Herkenrode.

Er zaten aanvankelijk drie personen in het voertuig dat achtervolgd werd. De politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad kon er twee klissen.

De verdachten waren vanuit Sint-Truiden gevlucht via Alken en verder over de Trekschurenstraat in Hasselt richting Herkenrode. Ze pleegden daarbij verschillende verkeersinbreuken.

Bij de zoekactie naar de verdachten werd een speurhond ingezet. Er vielen geen gewonden, maar een voertuig van de politie liep wel lichte schade. Het onderzoek naar de diefstal is handen van de federale gerechtelijke politie van Limburg.