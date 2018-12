Twee tieners crashen na achtervolging door politie Toon Royackers

10 december 2018

13u00 0 Sint-Truiden In de nacht van zondag op maandag zijn twee tieners van 15 en 16 jaar gecrasht met hun auto, na een achtervolging van Sint-Truiden tot in Tienen. Een patrouille had de twee jonge mannen omstreeks 1 uur opgemerkt in de buurt van de Vliegveldlaan in Sint-Truiden. Omdat de bestuurder zich daar verdacht gedroeg, lieten ze de wagen aan de kant gaan.

Aanvankelijk leek de bestuurder ook netjes te stoppen. Maar meteen daarna gaf hij toch weer plankgas. De wagen scheurde weg over de Luikersteenweg en vervolgens de Tiensesteenweg richting Tienen. Daarbij werden volgens de politie zelfs snelheden tot 180 kilometer per uur gehaald op de secundaire wegen. De bestuurder lapte onderweg bovendien tientallen verkeersregels aan zijn laars. Buiten de grenzen van de Limburgse politiezone werden de collega’s van de zone Tienen-Hoegaarden gevraagd om versterking te bieden. In Tienen raakte de jongeman de controle over zijn wagen kwijt, en belandde de auto uiteindelijk in de berm. Eén van de inzittenden raakte daarbij lichtgewond. Beiden werden ze wel gevat door de agenten van de zone Tienen-Hoegaarden. De twee jongens van 15 en 16 bleken afkomstig te zijn van Landen. Zij kregen prompt een reeks PV’s voor hun dolle rit.