Twee jaar geleden afgeplakt, nu internationaal in de prijzen Kunstenaar Tom Herck wint internationale kunstwedstrijd met “Het Verval” Dirk Selis

29 november 2018

11u55 0 Sint-Truiden Kunstenaar Tom Herck wint vandaag in het Europees Parlement met zijn kunstwerk ‘Het Verval’ ” de internationale strijd om “The corporate art awards”. Met concurrenten zoals American Express, de nationale bank van Equador en BMW is Herck dan ook bijzonder fier. “Twee jaar gelden plakte de burgemeester mijn werk nog af uit schaamte, nu wint het een belangrijke internationale prijs in het Europees Parlement.” zegt de kunstenaar. Nooit sant in eigen land?

Hitler

Het conflictueuze kunstwerk ‘Het Verval’ is een kaartenhuis dat 60 ton zwaar is en een hoogte heeft van 10 meter. Op elke speelkaart schilderde de kunstenaar de beeltenis van een gewezen wereldleider of een voormalig dictator. Onder andere Queen Victoria, Napoleon, maar ook Stalin en Hitler worden afgebeeld. “De afbeeldingen en het kaartenhuis staan symbool voor de fragiele constructie van de verschillende politieke, filosofische en religieuze mens- en wereldbeelden”, legt Herck uit.

Afgeplakt

De onthulling van het kunstwerk in maart 2016 verliep anders niet zonder slag of stoot. Burgemeester Veerle Heeren (CD&V) liet de speelkaart met de afbeelding van Hitler afpakken. ‘Sint-Truiden heeft erg geleden onder de Duitse bezetting en er is geen enkele reden om de oorzaak van die ellende af te beelden op een kunstwerk, waarvoor de stad nota bene zelf betaald heeft’, aldus Heeren ‘Het gaat hier duidelijk om een geval van slechte smaak. Maar na veel gepalaver heeft het kunstwerk zijn plaats uiteindelijk in Sint-Truiden veroverd. Truienaren spreken nu af aan het “kaartspel” vooraleer te gaan joggen in domein ’t Speelhof.

Politiek geladen kunst

Herck en het bedrijf VB Beton namen het dan ook op tegen de grote jongens zoals: American Express, de nationale bank van Equador, BMW, Deutsche Bank, Google arts & culture, IKEA museum, LEGO en de Bacardi groep. Tom Herck die momenteel in Vietnam zit, is bijzonder tevreden met deze internationale erkenning. “The corporate art awards” is een prestigeuze wereldwijde kunstwedstrijd met kunstenaars die samen met een bedrijf een project gerealiseerd. Zo heb ik samengewerkt met VB Beton. Zo zie je maar dat “politiek geladen kunst” wel zijn plaats kan hebben in het openbare kunstlandschap. Dit werk zal door de tijd heen nog vaker erkenning krijgen door de durf, de monumentale en conceptuele kracht die het uitstraalt zeker in politiek correcte tijden waar we ons nu in bevinden. Ik wil iedereen bedanken die voor mij gestemd heeft en draag deze prijs dan ook op aan iedereen die mij van dag één gesteund heeft en blijft steunen.”