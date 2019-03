Twee jaar cel voor leraar die homejackers de weg wees naar hoogbejaarde vrouw Birger Vandael

29 maart 2019

12u17 2 Sint-Truiden Een 32-jarige leraar uit Sint-Truiden is veroordeeld tot een celstraf van twee jaar als tipgever bij een homejacking. Hij werkte op een school in Evere en bracht enkele leerlingen op de hoogte van een interessant adres waar een weerloze bejaarde vrouw (88) woonde. Hij zou er eerder als brandweerman zijn gepasseerd. De homejackers zelf krijgen een celstraf van drie en vier jaar.

De 32-jarige leraar vertelde dat hij destijds een moeilijke periode in zijn leven kende. “Ik brak mijn kaak met voetballen, mijn vriendin had me verlaten en ik dronk veel. Ik had inderdaad contact met mijn leerlingen en ging soms mee in hun verhalen. Het waren immers fantasten. Ik viel van m’n stoel toen ik hoorde waarvan ik beschuldigd word. Het is erg wat er met de slachtoffers is gebeurd.”

Brandweerman

“Ik denk niet dat toeval bestaat”, zuchtte de procureur toen hij bij de behandeling over de Truienaar begon. “Ik ben ervan overtuigd dat hij de mannen naar het adres stuurde omdat hij wist wie daar woonde en wat er te rapen viel. Op een bepaald moment stuurden de daders hem een foto van het huis van de vrouw. Hij antwoordde met: “Ja, dat is het huis”. En dan blijkt dat hij er eerder al geweest was als brandweerman.”

Mes op de keel

De homejacking vond plaats op 31 oktober 2016. “Een dag die de vrouw niet meer zal vergeten”, klonk het tijdens de zitting. “Al vroeg die ochtend kreeg ze een aantal mensen in zwarte outfit aan de deur. De vrouw had op dat moment het bezoek van een pedicure. Met geweld kwamen de heren binnen en de 88-jarige dame werd brutaal op de grond geduwd en twee kettingen werden van haar hals getrokken.”

De homejackers gingen lopen met 200 euro, een handtas, portefeuille en twee houten kistjes. De vrouw van de pedicure kreeg het mes op de keel gezet. Van de pedicure namen ze onder meer de gsm, auto en pedicuretas mee.

Twee minderjarigen

Dankzij een oplettende getuige, die de daders van de Gorsemweg naar het station zagen lopen en in een blauwe Peugeot zagen stappen, kwam de politie al snel op het spoor van de daders. Ze kwamen uit bij een vrouw die in Brussel woont. Haar 21-jarige dochter reed met de wagen en zou de heren hebben afgezet in Sint-Truiden. Een huiszoeking verder, werden vier verdachten aangeduid: twee minderjarige en twee meerderjarige mannen.

De twee minderjarige daders verschenen voor de jeugdrechtbank, de twee meerderjarige daders uit het Brusselse (23 en 21 jaar) betwisten de feiten niet en krijgen vier jaar cel bij verstek en drie jaar cel. De jonge dame (vandaag 22 jaar) die met de wagen reed, moet twee jaar brommen. Aan de pedicure zijn ze 1.494,66 euro verschuldigd.