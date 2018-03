Twee jaar cel na aanranding 14-jarig meisje 31 maart 2018

Een 49-jarige man uit Sint-Truiden moet twee jaar achter de tralies omwille van de tweevoudige verkrachting van een14-jarig meisje. De man wordt wel vrijgesproken voor het bezit van kinderporno.





Dat de veertiger zich aangetrokken voelt tot jonge meisjes, maakte de raadsman van de burgerlijke partij duidelijk: "Hij zocht ook naar porno in het thema 'vader met dochter'. De actrices mogen dan wel meerderjarig zijn, maar het idee baart me toch zorgen." Aan de verkrachting van het meisje is de man dus wel schuldig. Hij had ongeveer een jaar een relatie met de moeder van het meisje. Aan het einde van de relatie, in het najaar van 2013, werd de moeder door haar dochter op de hoogte gebracht. De man moet ook een schadevergoeding van 5.000 euro betalen. (BVDH)