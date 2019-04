Twee inbraken in woningen RTZ

19 april 2019

17u06 1

Donderdag heeft de lokale politie op twee plaatsen woninginbraken vastgesteld in Sint-Truiden. De daders sloegen toe aan de Geelstraat en de Windmolenstraat, telkens in deelgemeente Brustem. De precieze omvang van de buit op beide locaties is nog niet bekend.