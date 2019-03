Twaalfde Grote Lenteschoonmaak op gang getrapt Dirk Selis

14 maart 2019

10u36 0 Sint-Truiden De Grote Lenteschoonmaak is aan de 12de editie toe. Nog tot 29 maart komen medewerkers van de dienst Reiniging langs in meer dan 450 straten om het afval van de bewoners in te zamelen.De huidige en voormalige schepenen van Leefmilieu Ingrid Kempeneers en Hilde Vautmans steken alvast de handen uit de mouwen.

Aan de kant Sien& Maria, in Sint-Truiden heeft men Hilde en Ingrid om aan de ‘Grote Lenteschoonmaak’ te beginnen. Naar goede gewoonte helpt het stadsbestuur de Truienaren ook dit jaar een handje met het opruimen. De dienst Reiniging gaat de hele maand op pad om afgedankte spulletjes huis-aan-huis te verzamelen.

450 straten

“Onze ploegen zullen verspreid over 15 dagen halt houden in ruim 450 straten, waar ze een aantal afvalmaterialen zoals grofvuil en elektroapparaten gratis inzamelden. Dat is een service die we met plezier één keer per jaar gratis aan onze inwoners aanbieden. Zo houden we samen Sint-Truiden proper en zwerfvuilvrij”, vertelt schepen van Leefmilieu Ingrid Kempeneers. “De Grote Lenteschoonmaak is een initiatief waar we in blijven geloven. Het is een aanvulling op de verschillende sensibiliserings- en preventieacties die we nemen om mensen bewust te maken van het belang van sorteren en recycleren”, vertelt schepen Hilde Vautmans, die op donderdag 14 maart haar opvolgster op Leefmilieu met plezier begeleidde tijdens één van de ophaalsessies.

“Daarom organiseren we volgende week trouwens ook opnieuw onze Zwerfvuilactie. Dan ruimen we met z’n allen het zwerfvuil langs de straat op. Iedereen is welkom om op 22, 23 en 24 maart een handje te komen toesteken”, besluiten Hilde en Ingrid.