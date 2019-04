Truiense Vlaams Belang-voorzitster brengt Hitlergroet “om te lachen”. Maar haar partij lacht niet mee en zet haar aan de deur Dirk Selis

04 april 2019

16u31 29 Sint-Truiden Een foto van de Truiense Vlaamse Belang-voorzitter Katrina Langlet veroorzaakt heel wat ophef. De nummer tien van de Limburgse Kamerlijst is op het beeld te zien, terwijl ze ostentatief een Hitlergroet uitbrengt. De feiten speelden zich af tijdens een feestje in oktober vorig jaar. Nationaal partijvoorzitter Tom Van Grieken is formeel: “Ze wordt per direct geschrapt.”

Nooit Hitlergroet gebracht

“Ik heb nooit de Hitlergroet gebracht”, reageert Katrina Langlet fors wanneer we haar met de feiten confronteren. “Laat me nog eens denken, misschien herinner ik het mij toch nog. Het was tijdens het feestje ‘Back to the roots’ in Sint-Truiden in oktober. De sfeer was uitgelaten, we hadden wat gedronken en iedereen deed er aan mee. Het was om te lachen. Ik was toen trouwens nog geen lid van Vlaams Belang. Ik zie dan ook niet in waarom ik hiervoor zou moeten aftreden als fractievoorzitter van de partij.” Want Katrina begon een maand geleden enthousiast aan de campagne. “Ik ben heel trots dat ik met deze fantastische mensen op de lijst mag staan. Ik wens iedereen heel veel succes toe”, klonk het afgelopen dinsdag nog hoopvol voor de toekomst op haar Facebookpagina. Vandaag is haar politieke carrière afgelopen.

Beckers distantieert zich

Nadat de feiten bekend geraken, gaat het pijlsnel naar beneden met de carrière van Langlet. Eerst reageert plaatselijk kopstuk en ‘coming lady’ Roosmarijn Beckers: “Hier wist ik niets van. Ik distantieer me volledig van de handelingen en uitspraken van mevrouw Langlet. Ik verwijs naar voorzitter Tom Van Grieken die de verdere communicatie en handelingen op zich zal nemen.”

‘Per direct’ geschrapt

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken reageert een half uur later resoluut: “We gaan er niet flauw over doen. Wie zich aan de dergelijk gedrag bezondigt, maakt zich onmogelijk in onze partij. Het is wel zo dat de foto dateert van voor ze bij Vlaams Belang was aangesloten. Bovendien is het beeld gemaakt in een dronken bui door een boze ex”, aldus Van Grieken. “Niettemin zijn we de interne procedure opgestart om haar als lid van de partij te schrappen. We kunnen haar niet meer van de lijst halen, want die zijn al ingediend. Anders zouden we dat zeker doen. Uiteraard wordt ze wel ‘per direct’ ontzet uit haar huidige functie als voorzitter. Zulk dwaas gedrag doet het goede werk van zo vele vrijwilligers te niet.” Katrina Langlet is wat beduusd wanneer we haar het nieuws vertellen: “Ik mag niets meer zeggen van Chris Janssens. Je neemt best met hem contact op”

Blut und Boden

Voor Vlaams Belang Limburg is dit meer dan een vervelende zaak. Voorzitster en Kamerlijsttrekker Annick Ponthier vond het maandag tijdens een interview met deze krant nog vreemd dat de buitenwacht het Vlaams Belang een radicaal karakter toemat. “Ik begrijp niet waar de media dat haalt. Wij zijn een volwassen realistische partij, die niets te maken heeft met die hele ‘Blut und Boden’-toestand.”